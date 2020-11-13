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2020-2021 Tekirdağspor, İskenderun maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 8. hafta maçında Tekirdağspor, İskenderun ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Tekirdağspor, İskenderun maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 8. hafta maçında Tekirdağspor, İskenderun ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Tekirdağspor ve İskenderun taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  8. hafta maçında Tekirdağspor sahasında İskenderun ile 12.11.2020 13:00'da karşılaştı. Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu - Tekirdağ - Ergene stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Tekirdağspor - İskenderun maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu - Tekirdağ - Ergene stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.

Tekirdağspor - İskenderun Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu - Tekirdağ - Ergene

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
12.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Ugurcan Gökler(hakem), Cengizhan Öztürk(1. Yardımcı Hakem), Muhammed Sait Emre Alagöz(2. Yardımcı Hakem), Eren Celal Kuzaytepe(dördüncü Hakem)

TEKİRDAĞSPORTekirdağspor

Tekirdağspor İlk 11
12. Cihan Bal, 7. Enes Şimşek, 8. Şamil Ünal, 10. Fatih Çakır, 17. Uğur Erdoğan, 20. Ceyhun Kalıntaş, 24. Hüseyin Cankut Atasoy, 35. Samet Göker, 39. Ramazan Üzer, 42. Hüseyin Süre, 61. Bülent Kancıoğlu

Yedekler
25. Süleyman Aktaş, 5. Hüseyin Ertabak, 11. Ali Arashan Altuntaş, 19. Gökhan Artun, 41. Sercan Şaşmaz, 95. Doğukan Çınar, 96. Semih Küçük

Teknik Sorumlu
Kaya Tevfik Saygılı

Goller
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Kartlar
Sarı Kart Şamil Ünal 25.dk, Sarı Kart Hüseyin Cankut Atasoy 80.dk, Sarı Kart Cihan Bal 74.dk, Sarı Kart Semih Küçük 67.dk, Sarı Kart Enes Şimşek 86.dk

Oyundan Çıkanlar
Şamil Ünal 65.dk, Ramazan Üzer 57.dk, Ceyhun Kalıntaş 85.dk

Oyuna Girenler
Semih Küçük 65.dk, Gökhan Artun 57.dk, Ali Arashan Altuntaş 85.dk

İSKENDERUNİskenderun

İskenderun İlk 11
23. Onur Muhammet Parlar, 5. Dede Çelik, 7. Ahmet Buğrahan Tuncay, 10. Buğra Temel, 12. Mutlu İlengöz, 14. Emre Hasan Balcı, 17. Oğuzhan Erdoğan, 22. Yüksel Kayaalp, 27. Yeldar Yamaç, 31. Murat Şimşek, 34. Engin Berk Nebioğlu

Yedekler
1. Enes Akgün, 8. Ali Özdemir, 11. Cengizhan Avcı, 49. Mert Özdestici, 55. Fadıl Kocaoğlu, 88. Ömer Turan, 97. Sefa Aktepe

Teknik Sorumlu
Taylan Temel

Goller
Engin Berk Nebioğlu,45.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Yüksel Kayaalp 26.dk, Sarı Kart Engin Berk Nebioğlu 67.dk, Sarı Kart Yeldar Yamaç 60.dk, Sarı Kart Buğra Temel 57.dk

Oyundan Çıkanlar
Murat Şimşek 26.dk, Engin Berk Nebioğlu 69.dk, Yeldar Yamaç 86.dk

Oyuna Girenler
Fadıl Kocaoğlu 26.dk, Ömer Turan 69.dk, Sefa Aktepe 86.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Nazilli Belediyespor85122061614
2İskenderun FK8512117164
3Çengelköyspor A.Ş.8422108142
4Ceyhanspor8422141514-1
5Fethiyespor7412105135
6Mardin Fosfat Spor8323128114
7Belediye Kütahyaspor7322117114
8Kahta 02 Spor8323109111
9Yomraspor7322109111
10Ağrı 1970 Spor73135710-2
11Büyükçekmece Tepecikspor72328890
12Tekirdağspor82246108-4
13Tokatspor72235148-9
14Darıca Gençlerbirliği81436117-5
15Halide Edip Adıvar7133696-3
16Karaman Belediyespor71249115-2
17Yozgatspor 1959 FK81256155-9

Fikstür

11.11.2020Darıca Gençlerbirliği1-1Halide Edip Adıvar
11.11.2020Nazilli Belediyespor4-0Tokatspor
12.11.2020Yozgatspor 1959 FK0-1Belediye Kütahyaspor
12.11.2020Yomraspor2-4Ceyhanspor
12.11.2020Tekirdağspor0-1Erzin Spor
12.11.2020Çengelköyspor A.Ş.1-0Ağrı 1970 Spor
12.11.2020Büyükçekmece Tepecikspor4-2Kahta 02 Spor
12.11.2020Karaman Belediyespor2-2Mardin BŞ. Başakspor

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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