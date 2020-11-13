2020-2021 Tekirdağspor, İskenderun maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 8. hafta maçında Tekirdağspor, İskenderun ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Tekirdağspor ve İskenderun taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 8. hafta maçında Tekirdağspor sahasında İskenderun ile 12.11.2020 13:00'da karşılaştı. Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu - Tekirdağ - Ergene stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Tekirdağspor - İskenderun maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu - Tekirdağ - Ergene stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi. Tekirdağspor - İskenderun Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu - Tekirdağ - Ergene



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

12.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Ugurcan Gökler(hakem), Cengizhan Öztürk(1. Yardımcı Hakem), Muhammed Sait Emre Alagöz(2. Yardımcı Hakem), Eren Celal Kuzaytepe(dördüncü Hakem)

Tekirdağspor

Tekirdağspor İlk 11

12. Cihan Bal, 7. Enes Şimşek, 8. Şamil Ünal, 10. Fatih Çakır, 17. Uğur Erdoğan, 20. Ceyhun Kalıntaş, 24. Hüseyin Cankut Atasoy, 35. Samet Göker, 39. Ramazan Üzer, 42. Hüseyin Süre, 61. Bülent Kancıoğlu



Yedekler

25. Süleyman Aktaş, 5. Hüseyin Ertabak, 11. Ali Arashan Altuntaş, 19. Gökhan Artun, 41. Sercan Şaşmaz, 95. Doğukan Çınar, 96. Semih Küçük



Teknik Sorumlu

Kaya Tevfik Saygılı



Goller

{homeGoal}



Kartlar

Sarı Kart Şamil Ünal 25.dk, Sarı Kart Hüseyin Cankut Atasoy 80.dk, Sarı Kart Cihan Bal 74.dk, Sarı Kart Semih Küçük 67.dk, Sarı Kart Enes Şimşek 86.dk



Oyundan Çıkanlar

Şamil Ünal 65.dk, Ramazan Üzer 57.dk, Ceyhun Kalıntaş 85.dk



Oyuna Girenler

Semih Küçük 65.dk, Gökhan Artun 57.dk, Ali Arashan Altuntaş 85.dk

İskenderun

İskenderun İlk 11

23. Onur Muhammet Parlar, 5. Dede Çelik, 7. Ahmet Buğrahan Tuncay, 10. Buğra Temel, 12. Mutlu İlengöz, 14. Emre Hasan Balcı, 17. Oğuzhan Erdoğan, 22. Yüksel Kayaalp, 27. Yeldar Yamaç, 31. Murat Şimşek, 34. Engin Berk Nebioğlu



Yedekler

1. Enes Akgün, 8. Ali Özdemir, 11. Cengizhan Avcı, 49. Mert Özdestici, 55. Fadıl Kocaoğlu, 88. Ömer Turan, 97. Sefa Aktepe



Teknik Sorumlu

Taylan Temel



Goller

Engin Berk Nebioğlu,45.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Yüksel Kayaalp 26.dk, Sarı Kart Engin Berk Nebioğlu 67.dk, Sarı Kart Yeldar Yamaç 60.dk, Sarı Kart Buğra Temel 57.dk



Oyundan Çıkanlar

Murat Şimşek 26.dk, Engin Berk Nebioğlu 69.dk, Yeldar Yamaç 86.dk



Oyuna Girenler

Fadıl Kocaoğlu 26.dk, Ömer Turan 69.dk, Sefa Aktepe 86.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Nazilli Belediyespor 8 5 1 2 20 6 16 14 2 İskenderun FK 8 5 1 2 11 7 16 4 3 Çengelköyspor A.Ş. 8 4 2 2 10 8 14 2 4 Ceyhanspor 8 4 2 2 14 15 14 -1 5 Fethiyespor 7 4 1 2 10 5 13 5 6 Mardin Fosfat Spor 8 3 2 3 12 8 11 4 7 Belediye Kütahyaspor 7 3 2 2 11 7 11 4 8 Kahta 02 Spor 8 3 2 3 10 9 11 1 9 Yomraspor 7 3 2 2 10 9 11 1 10 Ağrı 1970 Spor 7 3 1 3 5 7 10 -2 11 Büyükçekmece Tepecikspor 7 2 3 2 8 8 9 0 12 Tekirdağspor 8 2 2 4 6 10 8 -4 13 Tokatspor 7 2 2 3 5 14 8 -9 14 Darıca Gençlerbirliği 8 1 4 3 6 11 7 -5 15 Halide Edip Adıvar 7 1 3 3 6 9 6 -3 16 Karaman Belediyespor 7 1 2 4 9 11 5 -2 17 Yozgatspor 1959 FK 8 1 2 5 6 15 5 -9

Fikstür