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2020-2021 Yomra Spor, Ceyhan Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 8. hafta maçında Yomra Spor, Ceyhan Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Yomra Spor, Ceyhan Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 8. hafta maçında Yomra Spor, Ceyhan Spor ile karşılaştı. maç 2-4 sona erdi. Yomra Spor ve Ceyhan Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  8. hafta maçında Yomra Spor sahasında Ceyhan Spor ile 12.11.2020 13:00'da karşılaştı. Yomra İlçe Stadı - Trabzon - Yomra stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Yomra Spor - Ceyhan Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yomra İlçe Stadı - Trabzon - Yomra stadyumunda oynanan maç 2-4 sona erdi.

Yomra Spor - Ceyhan Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Yomra İlçe Stadı - Trabzon - Yomra

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
12.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Burak Olcar(hakem), Mert Türk(1. Yardımcı Hakem), Ahmet Ulu(2. Yardımcı Hakem), Burak Altınel(dördüncü Hakem)

YOMRA SPORYomra Spor

Yomra Spor İlk 11
34. Onur Bilgin, 61. Samet Aydın, 39. Hüseyin Sürmeneli, 4. Abdulkadir Öksüz, 3. Mehmetcan Köse, 6. Orhan Gülle, 5. Erhan Şengül, 77. Mert Miraç Altıntaş, 99. Ogün Özçiçek, 10. Fatih Kıran, 9. Doğukan Öksüz

Yedekler
98. Abdullah Nanim, 8. Uğur Kurt, 11. Halil Emre Yiğit, 17. Ömer Aydın, 18. Şenol Özyurt, 20. Muhammed Enes Doğan, 27. Zafer Ergün

Teknik Sorumlu
Hamdi Zıvalıoğlu

Goller
Fatih Kıran,3.dk (f), Fatih Kıran,59.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Samet Aydın 28.dk, Sarı Kart Erhan Şengül 45+3.dk, Sarı Kart Mehmetcan Köse 74.dk

Oyundan Çıkanlar
Samet Aydın 71.dk, Hüseyin Sürmeneli 40.dk, Doğukan Öksüz 55.dk, Ogün Özçiçek 71.dk

Oyuna Girenler
Zafer Ergün 71.dk, Şenol Özyurt 40.dk, Uğur Kurt 55.dk, Ömer Aydın 71.dk

CEYHAN SPORCeyhan Spor

Ceyhan Spor İlk 11
9. Lokman Atakol, 7. Okan Salmaz, 8. Halil Aşut, 10. Ercan Çapar, 19. Fatih Yılmaz, 99. Muhammed Sak, 21. Murat Çaydemir, 25. Azat Mamuk, 44. Abdullah Keleş, 90. Can Taylan, 56. Sefa Anük

Yedekler
20. Selçuk Öztürk, 16. Zekeriya Çakırca, 6. Selim Asal, 17. Alparslan Devlet Yüce, 11. Furkan Yıldırım, 70. Kemal Temel, 12. Aziz Ceylan

Teknik Sorumlu
Mehmet Koç

Goller
Muhammed Sak,36.dk (p), Okan Salmaz,45+1.dk (h), Okan Salmaz,47.dk (f), Okan Salmaz,49.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Can Taylan 45+3.dk, Sarı Kart Murat Çaydemir 28.dk, Sarı Kart Selim Asal 87.dk

Oyundan Çıkanlar
Muhammed Sak 79.dk, Fatih Yılmaz 79.dk, Okan Salmaz 89.dk, Azat Mamuk 25.dk

Oyuna Girenler
Furkan Yıldırım 79.dk, Aziz Ceylan 79.dk, Zekeriya Çakırca 89.dk, Selim Asal 25.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Nazilli Belediyespor85122061614
2İskenderun FK8512117164
3Çengelköyspor A.Ş.8422108142
4Ceyhanspor8422141514-1
5Fethiyespor7412105135
6Mardin Fosfat Spor8323128114
7Belediye Kütahyaspor7322117114
8Kahta 02 Spor8323109111
9Yomraspor7322109111
10Ağrı 1970 Spor73135710-2
11Büyükçekmece Tepecikspor72328890
12Tekirdağspor82246108-4
13Tokatspor72235148-9
14Darıca Gençlerbirliği81436117-5
15Halide Edip Adıvar7133696-3
16Karaman Belediyespor71249115-2
17Yozgatspor 1959 FK81256155-9

Fikstür

11.11.2020Darıca Gençlerbirliği1-1Halide Edip Adıvar
11.11.2020Nazilli Belediyespor4-0Tokatspor
12.11.2020Yozgatspor 1959 FK0-1Belediye Kütahyaspor
12.11.2020Yomraspor2-4Ceyhanspor
12.11.2020Tekirdağspor0-1Erzin Spor
12.11.2020Çengelköyspor A.Ş.1-0Ağrı 1970 Spor
12.11.2020Büyükçekmece Tepecikspor4-2Kahta 02 Spor
12.11.2020Karaman Belediyespor2-2Mardin BŞ. Başakspor

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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