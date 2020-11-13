2020-2021 Yomra Spor, Ceyhan Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 8. hafta maçında Yomra Spor, Ceyhan Spor ile karşılaştı. maç 2-4 sona erdi. Yomra Spor ve Ceyhan Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 8. hafta maçında Yomra Spor sahasında Ceyhan Spor ile 12.11.2020 13:00'da karşılaştı. Yomra İlçe Stadı - Trabzon - Yomra stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Yomra Spor - Ceyhan Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yomra İlçe Stadı - Trabzon - Yomra stadyumunda oynanan maç 2-4 sona erdi. Yomra Spor - Ceyhan Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Yomra İlçe Stadı - Trabzon - Yomra



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

12.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Burak Olcar(hakem), Mert Türk(1. Yardımcı Hakem), Ahmet Ulu(2. Yardımcı Hakem), Burak Altınel(dördüncü Hakem)

Yomra Spor

Yomra Spor İlk 11

34. Onur Bilgin, 61. Samet Aydın, 39. Hüseyin Sürmeneli, 4. Abdulkadir Öksüz, 3. Mehmetcan Köse, 6. Orhan Gülle, 5. Erhan Şengül, 77. Mert Miraç Altıntaş, 99. Ogün Özçiçek, 10. Fatih Kıran, 9. Doğukan Öksüz



Yedekler

98. Abdullah Nanim, 8. Uğur Kurt, 11. Halil Emre Yiğit, 17. Ömer Aydın, 18. Şenol Özyurt, 20. Muhammed Enes Doğan, 27. Zafer Ergün



Teknik Sorumlu

Hamdi Zıvalıoğlu



Goller

Fatih Kıran,3.dk (f), Fatih Kıran,59.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Samet Aydın 28.dk, Sarı Kart Erhan Şengül 45+3.dk, Sarı Kart Mehmetcan Köse 74.dk



Oyundan Çıkanlar

Samet Aydın 71.dk, Hüseyin Sürmeneli 40.dk, Doğukan Öksüz 55.dk, Ogün Özçiçek 71.dk



Oyuna Girenler

Zafer Ergün 71.dk, Şenol Özyurt 40.dk, Uğur Kurt 55.dk, Ömer Aydın 71.dk

Ceyhan Spor

Ceyhan Spor İlk 11

9. Lokman Atakol, 7. Okan Salmaz, 8. Halil Aşut, 10. Ercan Çapar, 19. Fatih Yılmaz, 99. Muhammed Sak, 21. Murat Çaydemir, 25. Azat Mamuk, 44. Abdullah Keleş, 90. Can Taylan, 56. Sefa Anük



Yedekler

20. Selçuk Öztürk, 16. Zekeriya Çakırca, 6. Selim Asal, 17. Alparslan Devlet Yüce, 11. Furkan Yıldırım, 70. Kemal Temel, 12. Aziz Ceylan



Teknik Sorumlu

Mehmet Koç



Goller

Muhammed Sak,36.dk (p), Okan Salmaz,45+1.dk (h), Okan Salmaz,47.dk (f), Okan Salmaz,49.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Can Taylan 45+3.dk, Sarı Kart Murat Çaydemir 28.dk, Sarı Kart Selim Asal 87.dk



Oyundan Çıkanlar

Muhammed Sak 79.dk, Fatih Yılmaz 79.dk, Okan Salmaz 89.dk, Azat Mamuk 25.dk



Oyuna Girenler

Furkan Yıldırım 79.dk, Aziz Ceylan 79.dk, Zekeriya Çakırca 89.dk, Selim Asal 25.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Nazilli Belediyespor 8 5 1 2 20 6 16 14 2 İskenderun FK 8 5 1 2 11 7 16 4 3 Çengelköyspor A.Ş. 8 4 2 2 10 8 14 2 4 Ceyhanspor 8 4 2 2 14 15 14 -1 5 Fethiyespor 7 4 1 2 10 5 13 5 6 Mardin Fosfat Spor 8 3 2 3 12 8 11 4 7 Belediye Kütahyaspor 7 3 2 2 11 7 11 4 8 Kahta 02 Spor 8 3 2 3 10 9 11 1 9 Yomraspor 7 3 2 2 10 9 11 1 10 Ağrı 1970 Spor 7 3 1 3 5 7 10 -2 11 Büyükçekmece Tepecikspor 7 2 3 2 8 8 9 0 12 Tekirdağspor 8 2 2 4 6 10 8 -4 13 Tokatspor 7 2 2 3 5 14 8 -9 14 Darıca Gençlerbirliği 8 1 4 3 6 11 7 -5 15 Halide Edip Adıvar 7 1 3 3 6 9 6 -3 16 Karaman Belediyespor 7 1 2 4 9 11 5 -2 17 Yozgatspor 1959 FK 8 1 2 5 6 15 5 -9

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