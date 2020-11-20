2020-2021 Yomra Spor, Mardin Fosfat Spor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 2. Grup 10. hafta maçında Yomra Spor, Mardin Fosfat Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 10. hafta maçında Yomra Spor, Mardin Fosfat Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Yomra Spor ve Mardin Fosfat Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 10. hafta maçında Yomra Spor sahasında Mardin Fosfat Spor ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. Yomra İlçe Stadı - Trabzon - Yomra stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Yomra Spor - Mardin Fosfat Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yomra İlçe Stadı - Trabzon - Yomra stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.
Yomra Spor - Mardin Fosfat Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Yomra İlçe Stadı - Trabzon - Yomra
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Ömer Şivka(hakem), Süleyman Yavaşoğlu(1. Yardımcı Hakem), Sabri Üstünel(2. Yardımcı Hakem), Neslihan Muratdağı(dördüncü Hakem)
Yomra Spor İlk 11
34. Onur Bilgin, 61. Samet Aydın, 6. Orhan Gülle, 4. Abdulkadir Öksüz, 3. Mehmetcan Köse, 8. Uğur Kurt, 99. Ogün Özçiçek, 18. Şenol Özyurt, 9. Doğukan Öksüz, 10. Fatih Kıran, 77. Mert Miraç Altıntaş
Yedekler
98. Abdullah Nanim, 17. Ömer Aydın, 27. Zafer Ergün, 11. Halil Emre Yiğit, 90. Yiğit Ener Aydın, 20. Muhammed Enes Doğan, 43. Oğuzhan Ayaydın
Teknik Sorumlu
Hamdi Zıvalıoğlu
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Uğur Kurt 22.dk, Sarı Kart Ogün Özçiçek 75.dk, Sarı Kart Mert Miraç Altıntaş 80.dk
Oyundan Çıkanlar
Şenol Özyurt 64.dk
Oyuna Girenler
Zafer Ergün 64.dk
Mardin Fosfat Spor İlk 11
1. Ebubekir Elihoş, 2. Alper Hamdi Bayraktar, 3. Doğancan Kılıç, 4. Beytullah Çamurlu, 5. Yasin Tosun, 7. Yasin Reis, 9. Melih Kılıç, 11. Ali Kemal Özkan, 19. Serkan Özen, 81. Özgür Kazar, 88. Vedat Altaş
Yedekler
21. Mehmet Salih Demircan, 15. Emirhan Atilla, 20. Eren Yalçın, 22. Mücahit Tufan, 47. Nimet Kayaalp, 77. Turgut Zengin, 99. Doruk Ekin Fırat
Teknik Sorumlu
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Yasin Tosun 85.dk, Sarı Kart Vedat Altaş 31.dk
Oyundan Çıkanlar
Vedat Altaş 75.dk, Melih Kılıç 83.dk, Özgür Kazar 90+3.dk
Oyuna Girenler
Turgut Zengin 75.dk, Emirhan Atilla 83.dk, Nimet Kayaalp 90+3.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Nazilli Belediyespor
|10
|6
|1
|3
|22
|7
|19
|15
|2
|Fethiyespor
|9
|5
|2
|2
|14
|7
|17
|7
|3
|İskenderun FK
|10
|5
|2
|3
|12
|9
|17
|3
|4
|Ceyhanspor
|9
|4
|3
|2
|16
|17
|15
|-1
|5
|Çengelköyspor A.Ş.
|9
|4
|2
|3
|10
|10
|14
|0
|6
|Mardin Fosfat Spor
|10
|3
|4
|3
|13
|9
|13
|4
|7
|Büyükçekmece Tepecikspor
|9
|3
|4
|2
|10
|9
|13
|1
|8
|Yomraspor
|9
|3
|4
|2
|10
|9
|13
|1
|9
|Ağrı 1970 Spor
|9
|4
|1
|4
|6
|8
|13
|-2
|10
|Darıca Gençlerbirliği
|10
|3
|4
|3
|9
|12
|13
|-3
|11
|Belediye Kütahyaspor
|9
|3
|3
|3
|12
|10
|12
|2
|12
|Kahta 02 Spor
|10
|3
|3
|4
|10
|11
|12
|-1
|13
|Tekirdağspor
|10
|2
|4
|4
|8
|12
|10
|-4
|14
|Karaman Belediyespor
|9
|2
|3
|4
|12
|12
|9
|0
|15
|Tokatspor
|9
|2
|3
|4
|6
|16
|9
|-10
|16
|Halide Edip Adıvar
|9
|1
|5
|3
|7
|10
|8
|-3
|17
|Yozgatspor 1959 FK
|10
|1
|4
|5
|6
|15
|7
|-9
Fikstür
|19.11.2020
|Büyükçekmece Tepecikspor
|1-0
|Erzin Spor
|19.11.2020
|Darıca Gençlerbirliği
|1-0
|Ağrı 1970 Spor
|19.11.2020
|Fethiyespor
|2-0
|Kahta 02 Spor
|19.11.2020
|Karaman Belediyespor
|2-0
|Belediye Kütahyaspor
|19.11.2020
|Yozgatspor 1959 FK
|0-0
|Tokatspor
|19.11.2020
|Nazilli Belediyespor
|2-0
|Çengelköyspor A.Ş.
|19.11.2020
|Tekirdağspor
|1-1
|Halide Edip Adıvar
|19.11.2020
|Yomraspor
|0-0
|Mardin BŞ. Başakspor