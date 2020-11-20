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2020-2021 Yomra Spor, Mardin Fosfat Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 10. hafta maçında Yomra Spor, Mardin Fosfat Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Yomra Spor, Mardin Fosfat Spor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 10. hafta maçında Yomra Spor, Mardin Fosfat Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Yomra Spor ve Mardin Fosfat Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  10. hafta maçında Yomra Spor sahasında Mardin Fosfat Spor ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. Yomra İlçe Stadı - Trabzon - Yomra stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Yomra Spor - Mardin Fosfat Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yomra İlçe Stadı - Trabzon - Yomra stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.

Yomra Spor - Mardin Fosfat Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Yomra İlçe Stadı - Trabzon - Yomra

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Ömer Şivka(hakem), Süleyman Yavaşoğlu(1. Yardımcı Hakem), Sabri Üstünel(2. Yardımcı Hakem), Neslihan Muratdağı(dördüncü Hakem)

YOMRA SPORYomra Spor

Yomra Spor İlk 11
34. Onur Bilgin, 61. Samet Aydın, 6. Orhan Gülle, 4. Abdulkadir Öksüz, 3. Mehmetcan Köse, 8. Uğur Kurt, 99. Ogün Özçiçek, 18. Şenol Özyurt, 9. Doğukan Öksüz, 10. Fatih Kıran, 77. Mert Miraç Altıntaş

Yedekler
98. Abdullah Nanim, 17. Ömer Aydın, 27. Zafer Ergün, 11. Halil Emre Yiğit, 90. Yiğit Ener Aydın, 20. Muhammed Enes Doğan, 43. Oğuzhan Ayaydın

Teknik Sorumlu
Hamdi Zıvalıoğlu

Goller
{homeGoal}

Kartlar
Sarı Kart Uğur Kurt 22.dk, Sarı Kart Ogün Özçiçek 75.dk, Sarı Kart Mert Miraç Altıntaş 80.dk

Oyundan Çıkanlar
Şenol Özyurt 64.dk

Oyuna Girenler
Zafer Ergün 64.dk

MARDİN FOSFAT SPORMardin Fosfat Spor

Mardin Fosfat Spor İlk 11
1. Ebubekir Elihoş, 2. Alper Hamdi Bayraktar, 3. Doğancan Kılıç, 4. Beytullah Çamurlu, 5. Yasin Tosun, 7. Yasin Reis, 9. Melih Kılıç, 11. Ali Kemal Özkan, 19. Serkan Özen, 81. Özgür Kazar, 88. Vedat Altaş

Yedekler
21. Mehmet Salih Demircan, 15. Emirhan Atilla, 20. Eren Yalçın, 22. Mücahit Tufan, 47. Nimet Kayaalp, 77. Turgut Zengin, 99. Doruk Ekin Fırat

Teknik Sorumlu


Goller
{awayGoal}

Kartlar
Sarı Kart Yasin Tosun 85.dk, Sarı Kart Vedat Altaş 31.dk

Oyundan Çıkanlar
Vedat Altaş 75.dk, Melih Kılıç 83.dk, Özgür Kazar 90+3.dk

Oyuna Girenler
Turgut Zengin 75.dk, Emirhan Atilla 83.dk, Nimet Kayaalp 90+3.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Nazilli Belediyespor106132271915
2Fethiyespor9522147177
3İskenderun FK10523129173
4Ceyhanspor9432161715-1
5Çengelköyspor A.Ş.94231010140
6Mardin Fosfat Spor10343139134
7Büyükçekmece Tepecikspor9342109131
8Yomraspor9342109131
9Ağrı 1970 Spor94146813-2
10Darıca Gençlerbirliği1034391213-3
11Belediye Kütahyaspor93331210122
12Kahta 02 Spor10334101112-1
13Tekirdağspor1024481210-4
14Karaman Belediyespor9234121290
15Tokatspor92346169-10
16Halide Edip Adıvar91537108-3
17Yozgatspor 1959 FK101456157-9

Fikstür

19.11.2020Büyükçekmece Tepecikspor1-0Erzin Spor
19.11.2020Darıca Gençlerbirliği1-0Ağrı 1970 Spor
19.11.2020Fethiyespor2-0Kahta 02 Spor
19.11.2020Karaman Belediyespor2-0Belediye Kütahyaspor
19.11.2020Yozgatspor 1959 FK0-0Tokatspor
19.11.2020Nazilli Belediyespor2-0Çengelköyspor A.Ş.
19.11.2020Tekirdağspor1-1Halide Edip Adıvar
19.11.2020Yomraspor0-0Mardin BŞ. Başakspor

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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