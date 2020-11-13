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2020-2021 Yozgatspor 1959, Belediye Kütahyaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 8. hafta maçında Yozgatspor 1959, Belediye Kütahyaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Yozgatspor 1959, Belediye Kütahyaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 8. hafta maçında Yozgatspor 1959, Belediye Kütahyaspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Yozgatspor 1959 ve Belediye Kütahyaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  8. hafta maçında Yozgatspor 1959 sahasında Belediye Kütahyaspor ile 12.11.2020 13:00'da karşılaştı. Yozgat Bozok Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Yozgatspor 1959 - Belediye Kütahyaspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yozgat Bozok Stadı stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.

Yozgatspor 1959 - Belediye Kütahyaspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Yozgat Bozok Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
12.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Sercan Yılmaz(hakem), Barış Çardaklı(1. Yardımcı Hakem), Ufuk Uğurlu(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Gökçen(dördüncü Hakem)

YOZGATSPOR 1959Yozgatspor 1959

Yozgatspor 1959 İlk 11
22. Göksal Özkara, 4. Semih Oğuz, 38. Uğurcan Gülay, 5. Burak Altunay, 97. Fatih Emircan, 6. İsmail Dinçer, 23. Ziya İstek, 8. Ali Kaan Şahanbaz, 20. Metin İlhan, 81. Mehmet Fırat Demir, 79. Baran Berkay Karpuz

Yedekler
25. Bilal Karataş, 17. Ebubekir Taşkıngül, 77. Alihan Öztürk, 14. Çağrı Tekin, 27. Boğtan Kızıltan, 11. Ahmet Güney, 55. Yiğitalp Kırcalı

Teknik Sorumlu
Harun Dişlitaş

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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BELEDİYE KÜTAHYASPORBelediye Kütahyaspor

Belediye Kütahyaspor İlk 11
14. Osman Mert Göktepe, 22. Fatih Aydın, 15. Ahmet Üner, 4. Murat Demirezen, 88. Aykut Geçmen, 61. Ali Han Aydın, 6. Serhat Velioğlu, 17. Erdem Onur Beytaş, 10. Adem Hakan Ali Denizer, 7. Enes Nalbantoğlu, 9. Güven Güneri

Yedekler
13. Doğukan Özçimen, 77. İsmail Kayalı, 18. Emir Miray Köksal, 5. Emrah Dağ, 11. Onur Garip, 99. Muhammet Enes Gök, 78. Mustafa Demirel

Teknik Sorumlu
Polat Çetin

Goller
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Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
{awayIn}

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Nazilli Belediyespor85122061614
2İskenderun FK8512117164
3Çengelköyspor A.Ş.8422108142
4Ceyhanspor8422141514-1
5Fethiyespor7412105135
6Mardin Fosfat Spor8323128114
7Belediye Kütahyaspor7322117114
8Kahta 02 Spor8323109111
9Yomraspor7322109111
10Ağrı 1970 Spor73135710-2
11Büyükçekmece Tepecikspor72328890
12Tekirdağspor82246108-4
13Tokatspor72235148-9
14Darıca Gençlerbirliği81436117-5
15Halide Edip Adıvar7133696-3
16Karaman Belediyespor71249115-2
17Yozgatspor 1959 FK81256155-9

Fikstür

11.11.2020Darıca Gençlerbirliği1-1Halide Edip Adıvar
11.11.2020Nazilli Belediyespor4-0Tokatspor
12.11.2020Yozgatspor 1959 FK0-1Belediye Kütahyaspor
12.11.2020Yomraspor2-4Ceyhanspor
12.11.2020Tekirdağspor0-1Erzin Spor
12.11.2020Çengelköyspor A.Ş.1-0Ağrı 1970 Spor
12.11.2020Büyükçekmece Tepecikspor4-2Kahta 02 Spor
12.11.2020Karaman Belediyespor2-2Mardin BŞ. Başakspor

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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