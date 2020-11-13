2020-2021 Yozgatspor 1959, Belediye Kütahyaspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 8. hafta maçında Yozgatspor 1959, Belediye Kütahyaspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Yozgatspor 1959 ve Belediye Kütahyaspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 8. hafta maçında Yozgatspor 1959 sahasında Belediye Kütahyaspor ile 12.11.2020 13:00'da karşılaştı. Yozgat Bozok Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Yozgatspor 1959 - Belediye Kütahyaspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yozgat Bozok Stadı stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi. Yozgatspor 1959 - Belediye Kütahyaspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Yozgat Bozok Stadı



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

12.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Sercan Yılmaz(hakem), Barış Çardaklı(1. Yardımcı Hakem), Ufuk Uğurlu(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Gökçen(dördüncü Hakem)

Yozgatspor 1959

Yozgatspor 1959 İlk 11

22. Göksal Özkara, 4. Semih Oğuz, 38. Uğurcan Gülay, 5. Burak Altunay, 97. Fatih Emircan, 6. İsmail Dinçer, 23. Ziya İstek, 8. Ali Kaan Şahanbaz, 20. Metin İlhan, 81. Mehmet Fırat Demir, 79. Baran Berkay Karpuz



Yedekler

25. Bilal Karataş, 17. Ebubekir Taşkıngül, 77. Alihan Öztürk, 14. Çağrı Tekin, 27. Boğtan Kızıltan, 11. Ahmet Güney, 55. Yiğitalp Kırcalı



Teknik Sorumlu

Harun Dişlitaş



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Belediye Kütahyaspor

Belediye Kütahyaspor İlk 11

14. Osman Mert Göktepe, 22. Fatih Aydın, 15. Ahmet Üner, 4. Murat Demirezen, 88. Aykut Geçmen, 61. Ali Han Aydın, 6. Serhat Velioğlu, 17. Erdem Onur Beytaş, 10. Adem Hakan Ali Denizer, 7. Enes Nalbantoğlu, 9. Güven Güneri



Yedekler

13. Doğukan Özçimen, 77. İsmail Kayalı, 18. Emir Miray Köksal, 5. Emrah Dağ, 11. Onur Garip, 99. Muhammet Enes Gök, 78. Mustafa Demirel



Teknik Sorumlu

Polat Çetin



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Nazilli Belediyespor 8 5 1 2 20 6 16 14 2 İskenderun FK 8 5 1 2 11 7 16 4 3 Çengelköyspor A.Ş. 8 4 2 2 10 8 14 2 4 Ceyhanspor 8 4 2 2 14 15 14 -1 5 Fethiyespor 7 4 1 2 10 5 13 5 6 Mardin Fosfat Spor 8 3 2 3 12 8 11 4 7 Belediye Kütahyaspor 7 3 2 2 11 7 11 4 8 Kahta 02 Spor 8 3 2 3 10 9 11 1 9 Yomraspor 7 3 2 2 10 9 11 1 10 Ağrı 1970 Spor 7 3 1 3 5 7 10 -2 11 Büyükçekmece Tepecikspor 7 2 3 2 8 8 9 0 12 Tekirdağspor 8 2 2 4 6 10 8 -4 13 Tokatspor 7 2 2 3 5 14 8 -9 14 Darıca Gençlerbirliği 8 1 4 3 6 11 7 -5 15 Halide Edip Adıvar 7 1 3 3 6 9 6 -3 16 Karaman Belediyespor 7 1 2 4 9 11 5 -2 17 Yozgatspor 1959 FK 8 1 2 5 6 15 5 -9

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