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2020-2021 Yozgatspor 1959, Tokatspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 10. hafta maçında Yozgatspor 1959, Tokatspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

2020-2021 Yozgatspor 1959, Tokatspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 10. hafta maçında Yozgatspor 1959, Tokatspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Yozgatspor 1959 ve Tokatspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  10. hafta maçında Yozgatspor 1959 sahasında Tokatspor ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. Yozgat Bozok Stadı - Yozgat stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Yozgatspor 1959 - Tokatspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yozgat Bozok Stadı - Yozgat stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.

Yozgatspor 1959 - Tokatspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Yozgat Bozok Stadı - Yozgat

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Berkan Çetin(hakem), Mehmet Büyükyılmaz(1. Yardımcı Hakem), Vedat Güneş(2. Yardımcı Hakem), Berkan Güler(dördüncü Hakem)

YOZGATSPOR 1959Yozgatspor 1959

Yozgatspor 1959 İlk 11
22. Göksal Özkara, 23. Ziya İstek, 4. Semih Oğuz, 5. Burak Altunay, 97. Fatih Emircan, 6. İsmail Dinçer, 8. Ali Kaan Şahanbaz, 27. Boğtan Kızıltan, 14. Çağrı Tekin, 79. Baran Berkay Karpuz, 11. Ahmet Güney

Yedekler
10. Selim Öztürk, 55. Yiğitalp Kırcalı, 9. Beytullah Ersoy, 66. Seyit Ali Altın, 78. Arif Bostancı, 77. Alihan Öztürk, 25. Bilal Karataş

Teknik Sorumlu
Harun Dişlitaş

Goller
{homeGoal}

Kartlar
Sarı Kart İsmail Dinçer 71.dk, Sarı Kart Ali Kaan Şahanbaz 90+4.dk

Oyundan Çıkanlar
Çağrı Tekin 76.dk, İsmail Dinçer 81.dk, Boğtan Kızıltan 46.dk, Arif Bostancı 76.dk, Baran Berkay Karpuz 46.dk

Oyuna Girenler
Beytullah Ersoy 76.dk, Seyit Ali Altın 81.dk, Arif Bostancı 46.dk, Alihan Öztürk 76.dk, Selim Öztürk 46.dk

TOKATSPORTokatspor

Tokatspor İlk 11
55. Cüneyt Çelik, 4. Ali Kemal Yükseker, 60. Mehmet Menderes Önkuzu, 45. Eren Açıkgöz, 52. Sabrican Nazlı, 35. Kağan Topçu, 64. Mahmut Esat Aykut, 30. Ulaş Girgin, 59. Deniz Bağlan, 44. Mert Güney, 23. Eray Uysal

Yedekler
1. Mikail Keskin, 11. Eren Eş, 10. Ahmet Talha Yılmaz, 29. Abdulaziz Tanyeri, 20. Tahir Mert Uzunsakal, 5. Abdulbaki Şahin, 6. Serhat Kaymak

Teknik Sorumlu
Hakan Alpay

Goller
{awayGoal}

Kartlar
Sarı Kart Eren Açıkgöz 68.dk, Çift Sarı Kart Mahmut Esat Aykut 66.dk, Sarı Kart Serhat Kaymak 78.dk

Oyundan Çıkanlar
Mehmet Menderes Önkuzu 84.dk, Eren Açıkgöz 84.dk, Deniz Bağlan 72.dk, Eray Uysal 20.dk

Oyuna Girenler
Eren Eş 84.dk, Abdulaziz Tanyeri 84.dk, Ahmet Talha Yılmaz 72.dk, Serhat Kaymak 20.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Nazilli Belediyespor106132271915
2Fethiyespor9522147177
3İskenderun FK10523129173
4Ceyhanspor9432161715-1
5Çengelköyspor A.Ş.94231010140
6Mardin Fosfat Spor10343139134
7Büyükçekmece Tepecikspor9342109131
8Yomraspor9342109131
9Ağrı 1970 Spor94146813-2
10Darıca Gençlerbirliği1034391213-3
11Belediye Kütahyaspor93331210122
12Kahta 02 Spor10334101112-1
13Tekirdağspor1024481210-4
14Karaman Belediyespor9234121290
15Tokatspor92346169-10
16Halide Edip Adıvar91537108-3
17Yozgatspor 1959 FK101456157-9

Fikstür

19.11.2020Büyükçekmece Tepecikspor1-0Erzin Spor
19.11.2020Darıca Gençlerbirliği1-0Ağrı 1970 Spor
19.11.2020Fethiyespor2-0Kahta 02 Spor
19.11.2020Karaman Belediyespor2-0Belediye Kütahyaspor
19.11.2020Yozgatspor 1959 FK0-0Tokatspor
19.11.2020Nazilli Belediyespor2-0Çengelköyspor A.Ş.
19.11.2020Tekirdağspor1-1Halide Edip Adıvar
19.11.2020Yomraspor0-0Mardin BŞ. Başakspor

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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