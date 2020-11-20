2020-2021 Yozgatspor 1959, Tokatspor maç özeti, maç sonucu
TFF 3. Lig 2. Grup 10. hafta maçında Yozgatspor 1959, Tokatspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 10. hafta maçında Yozgatspor 1959, Tokatspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Yozgatspor 1959 ve Tokatspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 10. hafta maçında Yozgatspor 1959 sahasında Tokatspor ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. Yozgat Bozok Stadı - Yozgat stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Yozgatspor 1959 - Tokatspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yozgat Bozok Stadı - Yozgat stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.
Yozgatspor 1959 - Tokatspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Yozgat Bozok Stadı - Yozgat
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Berkan Çetin(hakem), Mehmet Büyükyılmaz(1. Yardımcı Hakem), Vedat Güneş(2. Yardımcı Hakem), Berkan Güler(dördüncü Hakem)
Yozgatspor 1959 İlk 11
22. Göksal Özkara, 23. Ziya İstek, 4. Semih Oğuz, 5. Burak Altunay, 97. Fatih Emircan, 6. İsmail Dinçer, 8. Ali Kaan Şahanbaz, 27. Boğtan Kızıltan, 14. Çağrı Tekin, 79. Baran Berkay Karpuz, 11. Ahmet Güney
Yedekler
10. Selim Öztürk, 55. Yiğitalp Kırcalı, 9. Beytullah Ersoy, 66. Seyit Ali Altın, 78. Arif Bostancı, 77. Alihan Öztürk, 25. Bilal Karataş
Teknik Sorumlu
Harun Dişlitaş
Goller
{homeGoal}
Kartlar
Sarı Kart İsmail Dinçer 71.dk, Sarı Kart Ali Kaan Şahanbaz 90+4.dk
Oyundan Çıkanlar
Çağrı Tekin 76.dk, İsmail Dinçer 81.dk, Boğtan Kızıltan 46.dk, Arif Bostancı 76.dk, Baran Berkay Karpuz 46.dk
Oyuna Girenler
Beytullah Ersoy 76.dk, Seyit Ali Altın 81.dk, Arif Bostancı 46.dk, Alihan Öztürk 76.dk, Selim Öztürk 46.dk
Tokatspor İlk 11
55. Cüneyt Çelik, 4. Ali Kemal Yükseker, 60. Mehmet Menderes Önkuzu, 45. Eren Açıkgöz, 52. Sabrican Nazlı, 35. Kağan Topçu, 64. Mahmut Esat Aykut, 30. Ulaş Girgin, 59. Deniz Bağlan, 44. Mert Güney, 23. Eray Uysal
Yedekler
1. Mikail Keskin, 11. Eren Eş, 10. Ahmet Talha Yılmaz, 29. Abdulaziz Tanyeri, 20. Tahir Mert Uzunsakal, 5. Abdulbaki Şahin, 6. Serhat Kaymak
Teknik Sorumlu
Hakan Alpay
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Eren Açıkgöz 68.dk, Çift Sarı Kart Mahmut Esat Aykut 66.dk, Sarı Kart Serhat Kaymak 78.dk
Oyundan Çıkanlar
Mehmet Menderes Önkuzu 84.dk, Eren Açıkgöz 84.dk, Deniz Bağlan 72.dk, Eray Uysal 20.dk
Oyuna Girenler
Eren Eş 84.dk, Abdulaziz Tanyeri 84.dk, Ahmet Talha Yılmaz 72.dk, Serhat Kaymak 20.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Nazilli Belediyespor
|10
|6
|1
|3
|22
|7
|19
|15
|2
|Fethiyespor
|9
|5
|2
|2
|14
|7
|17
|7
|3
|İskenderun FK
|10
|5
|2
|3
|12
|9
|17
|3
|4
|Ceyhanspor
|9
|4
|3
|2
|16
|17
|15
|-1
|5
|Çengelköyspor A.Ş.
|9
|4
|2
|3
|10
|10
|14
|0
|6
|Mardin Fosfat Spor
|10
|3
|4
|3
|13
|9
|13
|4
|7
|Büyükçekmece Tepecikspor
|9
|3
|4
|2
|10
|9
|13
|1
|8
|Yomraspor
|9
|3
|4
|2
|10
|9
|13
|1
|9
|Ağrı 1970 Spor
|9
|4
|1
|4
|6
|8
|13
|-2
|10
|Darıca Gençlerbirliği
|10
|3
|4
|3
|9
|12
|13
|-3
|11
|Belediye Kütahyaspor
|9
|3
|3
|3
|12
|10
|12
|2
|12
|Kahta 02 Spor
|10
|3
|3
|4
|10
|11
|12
|-1
|13
|Tekirdağspor
|10
|2
|4
|4
|8
|12
|10
|-4
|14
|Karaman Belediyespor
|9
|2
|3
|4
|12
|12
|9
|0
|15
|Tokatspor
|9
|2
|3
|4
|6
|16
|9
|-10
|16
|Halide Edip Adıvar
|9
|1
|5
|3
|7
|10
|8
|-3
|17
|Yozgatspor 1959 FK
|10
|1
|4
|5
|6
|15
|7
|-9
Fikstür
|19.11.2020
|Büyükçekmece Tepecikspor
|1-0
|Erzin Spor
|19.11.2020
|Darıca Gençlerbirliği
|1-0
|Ağrı 1970 Spor
|19.11.2020
|Fethiyespor
|2-0
|Kahta 02 Spor
|19.11.2020
|Karaman Belediyespor
|2-0
|Belediye Kütahyaspor
|19.11.2020
|Yozgatspor 1959 FK
|0-0
|Tokatspor
|19.11.2020
|Nazilli Belediyespor
|2-0
|Çengelköyspor A.Ş.
|19.11.2020
|Tekirdağspor
|1-1
|Halide Edip Adıvar
|19.11.2020
|Yomraspor
|0-0
|Mardin BŞ. Başakspor