2020-2021 Yozgatspor 1959, Tokatspor maç özeti, maç sonucu

TFF 3. Lig 2. Grup 10. hafta maçında Yozgatspor 1959, Tokatspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Yozgatspor 1959 ve Tokatspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 10. hafta maçında Yozgatspor 1959 sahasında Tokatspor ile 19.11.2020 13:00'da karşılaştı. Yozgat Bozok Stadı - Yozgat stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Yozgatspor 1959 - Tokatspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yozgat Bozok Stadı - Yozgat stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi. Yozgatspor 1959 - Tokatspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Yozgat Bozok Stadı - Yozgat



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Berkan Çetin(hakem), Mehmet Büyükyılmaz(1. Yardımcı Hakem), Vedat Güneş(2. Yardımcı Hakem), Berkan Güler(dördüncü Hakem)

Yozgatspor 1959

Yozgatspor 1959 İlk 11

22. Göksal Özkara, 23. Ziya İstek, 4. Semih Oğuz, 5. Burak Altunay, 97. Fatih Emircan, 6. İsmail Dinçer, 8. Ali Kaan Şahanbaz, 27. Boğtan Kızıltan, 14. Çağrı Tekin, 79. Baran Berkay Karpuz, 11. Ahmet Güney



Yedekler

10. Selim Öztürk, 55. Yiğitalp Kırcalı, 9. Beytullah Ersoy, 66. Seyit Ali Altın, 78. Arif Bostancı, 77. Alihan Öztürk, 25. Bilal Karataş



Teknik Sorumlu

Harun Dişlitaş



Goller

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Kartlar

Sarı Kart İsmail Dinçer 71.dk, Sarı Kart Ali Kaan Şahanbaz 90+4.dk



Oyundan Çıkanlar

Çağrı Tekin 76.dk, İsmail Dinçer 81.dk, Boğtan Kızıltan 46.dk, Arif Bostancı 76.dk, Baran Berkay Karpuz 46.dk



Oyuna Girenler

Beytullah Ersoy 76.dk, Seyit Ali Altın 81.dk, Arif Bostancı 46.dk, Alihan Öztürk 76.dk, Selim Öztürk 46.dk

Tokatspor

Tokatspor İlk 11

55. Cüneyt Çelik, 4. Ali Kemal Yükseker, 60. Mehmet Menderes Önkuzu, 45. Eren Açıkgöz, 52. Sabrican Nazlı, 35. Kağan Topçu, 64. Mahmut Esat Aykut, 30. Ulaş Girgin, 59. Deniz Bağlan, 44. Mert Güney, 23. Eray Uysal



Yedekler

1. Mikail Keskin, 11. Eren Eş, 10. Ahmet Talha Yılmaz, 29. Abdulaziz Tanyeri, 20. Tahir Mert Uzunsakal, 5. Abdulbaki Şahin, 6. Serhat Kaymak



Teknik Sorumlu

Hakan Alpay



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Eren Açıkgöz 68.dk, Çift Sarı Kart Mahmut Esat Aykut 66.dk, Sarı Kart Serhat Kaymak 78.dk



Oyundan Çıkanlar

Mehmet Menderes Önkuzu 84.dk, Eren Açıkgöz 84.dk, Deniz Bağlan 72.dk, Eray Uysal 20.dk



Oyuna Girenler

Eren Eş 84.dk, Abdulaziz Tanyeri 84.dk, Ahmet Talha Yılmaz 72.dk, Serhat Kaymak 20.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Nazilli Belediyespor 10 6 1 3 22 7 19 15 2 Fethiyespor 9 5 2 2 14 7 17 7 3 İskenderun FK 10 5 2 3 12 9 17 3 4 Ceyhanspor 9 4 3 2 16 17 15 -1 5 Çengelköyspor A.Ş. 9 4 2 3 10 10 14 0 6 Mardin Fosfat Spor 10 3 4 3 13 9 13 4 7 Büyükçekmece Tepecikspor 9 3 4 2 10 9 13 1 8 Yomraspor 9 3 4 2 10 9 13 1 9 Ağrı 1970 Spor 9 4 1 4 6 8 13 -2 10 Darıca Gençlerbirliği 10 3 4 3 9 12 13 -3 11 Belediye Kütahyaspor 9 3 3 3 12 10 12 2 12 Kahta 02 Spor 10 3 3 4 10 11 12 -1 13 Tekirdağspor 10 2 4 4 8 12 10 -4 14 Karaman Belediyespor 9 2 3 4 12 12 9 0 15 Tokatspor 9 2 3 4 6 16 9 -10 16 Halide Edip Adıvar 9 1 5 3 7 10 8 -3 17 Yozgatspor 1959 FK 10 1 4 5 6 15 7 -9

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