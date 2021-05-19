2021 Balıkesir Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101530042

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Balıkesir Üniversitesi Tarih bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir ilinde bulunan Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Balıkesir Üniversitesi Tarih Bölümü tercih kod numarası 101530042 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Balıkesir Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Balıkesir Üniversitesi Tarih Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Balıkesir Üniversitesi , Devlet , Tarih Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Tarih Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Balıkesir Üniversitesi Tarih Bölümü Taban Puanı: 255,764

Balıkesir Üniversitesi Tarih Bölümü Tavan Puan: 304,99271

Balıkesir Üniversitesi Tarih Bölümü Başarı Sıralaması: 463760

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101530042

ÜNİVERSİTE: Balıkesir Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Balıkesir

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 255,764

Tavan Puan: 304,99271

Başarı Sıralaması: 463760

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 276,78482

Tavan Puan: 306,12159

Başarı Sıralaması: 408051

Kontenjan 2019: 70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 273,25412

Tavan Puan: 299,25151

Başarı Sıralaması : 382000

Kontenjan 2018 : 80+2

Yerleşen 2018 : 82

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 267,73738

Tavan Puan: 365,62856

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 342906

Kontenjan 2017 : 80+2

Yerleşen 2017 : 82

Balıkesir Üniversitesi Tarih Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Balıkesir Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.