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2021 Balıkesir Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101530042

101530042 | Balıkesir Üniversitesi Tarih   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Balıkesir ilimizde yer alan Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Balıkesir Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101530042

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Balıkesir Üniversitesi Tarih   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Balıkesir  ilinde bulunan Balıkesir Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Tarih   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Balıkesir Üniversitesi Tarih   Bölümü tercih kod numarası 101530042 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Balıkesir Üniversitesi Tarih   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Balıkesir Üniversitesi Tarih   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Balıkesir Üniversitesi , Devlet , Tarih   Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Balıkesir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih   Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Tarih   Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Balıkesir Üniversitesi Tarih   Bölümü Taban Puanı: 255,764

Balıkesir Üniversitesi Tarih   Bölümü Tavan Puan: 304,99271

Balıkesir Üniversitesi Tarih   Bölümü Başarı Sıralaması: 463760

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101530042   

ÜNİVERSİTE: Balıkesir Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Balıkesir

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 255,764

Tavan Puan: 304,99271

Başarı Sıralaması: 463760

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 276,78482

Tavan Puan: 306,12159

Başarı Sıralaması:  408051

Kontenjan 2019:  70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 273,25412

Tavan Puan: 299,25151

Başarı Sıralaması :  382000

Kontenjan 2018 :  80+2

Yerleşen 2018 : 82

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 267,73738

Tavan Puan: 365,62856

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  342906

Kontenjan 2017 :  80+2

Yerleşen 2017 : 82

taban-puan.jpg

Balıkesir Üniversitesi Tarih   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Balıkesir Üniversitesi Tarih   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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