2021 Bursa Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102410063
102410063 | Bursa Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bursa ilimizde yer alan Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 102410063 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bursa Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bursa Teknik Üniversitesi , Devlet , İnşaat Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Mühendisliği Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında İnşaat Mühendisliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Bursa Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 316,38498
Bursa Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 408,46988
Bursa Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 217323
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102410063
ÜNİVERSİTE: Bursa Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Bursa
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 316,38498
Tavan Puan: 408,46988
Başarı Sıralaması: 217323
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 290,83261
Tavan Puan: 353,12195
Başarı Sıralaması: 209535
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 349,15672
Tavan Puan: 372,44863
Başarı Sıralaması : 92700
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 358,52097
Tavan Puan: 380,07118
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 76971
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
Bursa Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bursa Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.