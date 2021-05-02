2021 Bursa Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102410063

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 102410063 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Teknik Üniversitesi , Devlet , İnşaat Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Mühendisliği Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında İnşaat Mühendisliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Bursa Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 316,38498

Bursa Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 408,46988

Bursa Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 217323

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102410063

ÜNİVERSİTE: Bursa Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 316,38498

Tavan Puan: 408,46988

Başarı Sıralaması: 217323

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 290,83261

Tavan Puan: 353,12195

Başarı Sıralaması: 209535

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 349,15672

Tavan Puan: 372,44863

Başarı Sıralaması : 92700

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 358,52097

Tavan Puan: 380,07118

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 76971

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Bursa Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bursa Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.