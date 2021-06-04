2021 Çağ Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 201050438

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çağ Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Çağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çağ Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 201050438 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çağ Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çağ Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çağ Üniversitesi , Vakıf , Adalet Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 9+0 kişidir. 2020 yılında Adalet Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 9 kişi yerleşmiştir.

Çağ Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 200,91433

Çağ Üniversitesi Adalet Bölümü Tavan Puan: ---

Çağ Üniversitesi Adalet Bölümü Başarı Sıralaması: 1566462

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201050438

ÜNİVERSİTE: Çağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 200,91433

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1566462

Kontenjan 2020 – 2021 : 9+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 9

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: ---

Yerleşen 2019: ---