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2021 Çağ Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 201050447

201050447 | Çağ Üniversitesi Adalet  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mersin ilimizde yer alan Çağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Çağ Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 201050447

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Çağ Üniversitesi   Adalet  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin  ilinde bulunan Çağ Üniversitesi     Meslek Yüksekokulu   Adalet  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çağ Üniversitesi   Adalet  Bölümü tercih kod numarası 201050447 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çağ Üniversitesi   Adalet  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çağ Üniversitesi   Adalet  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çağ Üniversitesi   , Vakıf , Adalet  Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet  Bölümü kontenjanı 12+0 kişidir. 2020 yılında Adalet  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 12 kişi yerleşmiştir.

Çağ Üniversitesi   Adalet  Bölümü Taban Puanı: 279,94574

Çağ Üniversitesi   Adalet  Bölümü Tavan Puan: ---

Çağ Üniversitesi   Adalet  Bölümü Başarı Sıralaması: 627482

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201050447   

ÜNİVERSİTE: Çağ Üniversitesi  

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 279,94574

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 627482

Kontenjan 2020 – 2021 : 12+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 12

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 294,22632

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  447090

Kontenjan 2019:  9+0

Yerleşen 2019: Doldu-9

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