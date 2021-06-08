2021 Dokuz Eylül Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103150741

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü tercih kod numarası 103150741 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi , Devlet , İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü , Bergama Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında İş Makineleri Operatörlüğü Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü Taban Puanı: 224,90002

Dokuz Eylül Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü Tavan Puan: ---

Dokuz Eylül Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü Başarı Sıralaması: 1235106

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103150741

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi

FAKÜLTE: Bergama Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 224,90002

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1235106

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 228,72272

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1155785

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41