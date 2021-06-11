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2021 Dokuz Eylül Üniversitesi Yapı Tesisat Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103150608

103150608 | Dokuz Eylül Üniversitesi Yapı Tesisat Teknolojisi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Dokuz Eylül Üniversitesi Yapı Tesisat Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103150608

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Dokuz Eylül Üniversitesi   Yapı Tesisat Teknolojisi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi     İzmir Meslek Yüksekokulu   Yapı Tesisat Teknolojisi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi   Yapı Tesisat Teknolojisi  Bölümü tercih kod numarası 103150608 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi   Yapı Tesisat Teknolojisi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi   Yapı Tesisat Teknolojisi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dokuz Eylül Üniversitesi   , Devlet , Yapı Tesisat Teknolojisi  Bölümü , İzmir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yapı Tesisat Teknolojisi  Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Yapı Tesisat Teknolojisi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi   Yapı Tesisat Teknolojisi  Bölümü Taban Puanı: 215,1125

Dokuz Eylül Üniversitesi   Yapı Tesisat Teknolojisi  Bölümü Tavan Puan: ---

Dokuz Eylül Üniversitesi   Yapı Tesisat Teknolojisi  Bölümü Başarı Sıralaması: 1366377

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103150608   

ÜNİVERSİTE: Dokuz Eylül Üniversitesi  

FAKÜLTE: İzmir Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 215,1125

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1366377

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 213,83231

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1367057

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41

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