2021 Ege Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 103490362
103490362 | Ege Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 103490362 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ege Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ege Üniversitesi , Devlet , Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Ege Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 405,15477
Ege Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 466,33791
Ege Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 14295
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103490362
ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi
FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 405,15477
Tavan Puan: 466,33791
Başarı Sıralaması: 14295
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 396,41754
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 15732
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 390,50469
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması : 13700
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 410,53795
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 10139
Kontenjan 2017 : 40+1
Yerleşen 2017 : 41
Ege Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ege Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.