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2021 Ege Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 103490362

103490362 | Ege Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ege Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 103490362

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ege Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan Ege Üniversitesi   Edebiyat Fakültesi   Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 103490362 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi , Devlet , Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Ege Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 405,15477

Ege Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 466,33791

Ege Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 14295

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103490362   

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 405,15477

Tavan Puan: 466,33791

Başarı Sıralaması: 14295

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 396,41754

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  15732

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 390,50469

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  13700

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 410,53795

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  10139

Kontenjan 2017 :  40+1

Yerleşen 2017 : 41

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Ege Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ege Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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