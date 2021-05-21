2021 Ege Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103410042

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 103410042 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi , Devlet , Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Ege Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 418,94715

Ege Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Tavan Puan: 441,78761

Ege Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 11056

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103410042

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 418,94715

Tavan Puan: 441,78761

Başarı Sıralaması: 11056

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 418,83068

Tavan Puan: 450,95128

Başarı Sıralaması: 10412

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 413,69045

Tavan Puan: 467,31511

Başarı Sıralaması : 9220

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 428,03102

Tavan Puan: 452,14593

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 7371

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Ege Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ege Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.