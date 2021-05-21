2021 Ege Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103410042
103410042 | Ege Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 103410042 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ege Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ege Üniversitesi , Devlet , Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Ege Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 418,94715
Ege Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Tavan Puan: 441,78761
Ege Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 11056
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103410042
ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi
FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 418,94715
Tavan Puan: 441,78761
Başarı Sıralaması: 11056
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 418,83068
Tavan Puan: 450,95128
Başarı Sıralaması: 10412
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 413,69045
Tavan Puan: 467,31511
Başarı Sıralaması : 9220
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 428,03102
Tavan Puan: 452,14593
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 7371
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
Ege Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ege Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.