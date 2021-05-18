2021 Ege Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103490366

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi İslami İlimler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Birgivi İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi İslami İlimler Bölümü tercih kod numarası 103490366 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi , Devlet , İslami İlimler Bölümü , Birgivi İslami İlimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İslami İlimler Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında İslami İlimler Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Ege Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban Puanı: 312,03575

Ege Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Tavan Puan: 361,05550

Ege Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Başarı Sıralaması: 166573

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103490366

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Birgivi İslami İlimler Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 312,03575

Tavan Puan: 361,05550

Başarı Sıralaması: 166573

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: ---

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2018 : ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Ege Üniversitesi İslami İlimler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ege Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.