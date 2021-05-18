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2021 Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103410103

103410103 | Ege Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103410103

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ege Üniversitesi Sanat Tarihi   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan Ege Üniversitesi   Edebiyat Fakültesi   Sanat Tarihi   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü tercih kod numarası 103410103 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ege Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ege Üniversitesi , Devlet , Sanat Tarihi   Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sanat Tarihi   Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Sanat Tarihi   Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Ege Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü Taban Puanı: 316,97259

Ege Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü Tavan Puan: 430,30797

Ege Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü Başarı Sıralaması: 149167

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103410103   

ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 316,97259

Tavan Puan: 430,30797

Başarı Sıralaması: 149167

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 325,40643

Tavan Puan: 429,04092

Başarı Sıralaması:  155281

Kontenjan 2019:  70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 304,089

Tavan Puan: 392,94142

Başarı Sıralaması :  200000

Kontenjan 2018 :  70+2

Yerleşen 2018 : 72

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 319,58794

Tavan Puan: 442,58224

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  172584

Kontenjan 2017 :  60+2

Yerleşen 2017 : 62

taban-puan.jpg

Ege Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ege Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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