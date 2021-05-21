2021 Ege Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103410581
103410581 | Ege Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ege Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ege Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 103410581 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ege Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ege Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ege Üniversitesi , Devlet , Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü , Çeşme Turizm Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü kontenjanı 55+2 kişidir. 2020 yılında Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümüne 57 kişi yerleşmiştir.
Ege Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 366,15826
Ege Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 414,56874
Ege Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 25256
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103410581
ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi
FAKÜLTE: Çeşme Turizm Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 366,15826
Tavan Puan: 414,56874
Başarı Sıralaması: 25256
Kontenjan 2020 – 2021 : 55+2
Yerleşen 2020 – 2021: 57
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 356,29278
Tavan Puan: 398,72393
Başarı Sıralaması: 26680
Kontenjan 2019: 55+2
Yerleşen 2019: 57
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 340,28208
Tavan Puan: 389,40403
Başarı Sıralaması : 25700
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 339,05712
Tavan Puan: 442,71426
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 24256
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
Ege Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ege Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.