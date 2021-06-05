2021 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 207550972
207550972 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Esenyurt Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 207550972 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Esenyurt Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Esenyurt Üniversitesi , Vakıf , Bilgisayar Programcılığı Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 9+0 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 9 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 300,64758
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Tavan Puan: ---
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Başarı Sıralaması: 471267
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 207550972
ÜNİVERSİTE: İstanbul Esenyurt Üniversitesi
FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 300,64758
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 471267
Kontenjan 2020 – 2021 : 9+0
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 9
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 300,41964
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 406047
Kontenjan 2019: 5+0
Yerleşen 2019: Doldu-5