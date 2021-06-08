2021 Nişantaşı Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2045904492021 Nişantaşı Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2045904472021 Nişantaşı Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2045516522021 Nişantaşı Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2045513522021 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1081708272021 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1081509652021 Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1014521582021 Gaziantep Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1042513022021 Kayseri Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1123707412021 Kayseri Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 112351092
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2021 İstanbul Esenyurt Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 207551034

207551034 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Esenyurt Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 207551034

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Esenyurt Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Esenyurt Üniversitesi     Meslek Yüksekokulu   İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Esenyurt Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü tercih kod numarası 207551034 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Esenyurt Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Esenyurt Üniversitesi   , Vakıf , İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü kontenjanı 6+0 kişidir. 2020 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 6 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü Taban Puanı: 251,40064

İstanbul Esenyurt Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü Tavan Puan: ---

İstanbul Esenyurt Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü Başarı Sıralaması: 911802

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207551034   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Esenyurt Üniversitesi  

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 251,40064

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 911802

Kontenjan 2020 – 2021 : 6+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 6

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 274,6229

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  607085

Kontenjan 2019:  5+0

Yerleşen 2019: Doldu-5

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