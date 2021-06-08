2021 İstanbul Medipol Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 203150607

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Medipol Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 203150607 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Lojistik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Medipol Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Medipol Üniversitesi , Vakıf , Lojistik Bölümü , Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Bölümü kontenjanı 34+0 kişidir. 2020 yılında Lojistik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 34 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 216,59455

İstanbul Medipol Üniversitesi Lojistik Bölümü Tavan Puan: ---

İstanbul Medipol Üniversitesi Lojistik Bölümü Başarı Sıralaması: 1346129

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203150607

ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 216,59455

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1346129

Kontenjan 2020 – 2021 : 34+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 34

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 211,5044

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1400540

Kontenjan 2019: 36+0

Yerleşen 2019: Doldu-36