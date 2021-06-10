2021 İstanbul Üni. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 105650872

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 105650872 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi , Devlet , Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Bölümü , Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 2000+50 kişidir. 2020 yılında Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 2.050 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 213,17805

İstanbul Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Bölümü Tavan Puan: ---

İstanbul Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 1392685

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105650872

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 213,17805

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1392685

Kontenjan 2020 – 2021 : 2000+50

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 2.050

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 179,87976

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1748818

Kontenjan 2019: 2200+55

Yerleşen 2019: Doldu-2255