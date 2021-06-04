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2021 İstanbul Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 105650969

105650969 | İstanbul Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 105650969

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Üniversitesi   Acil Durum ve Afet Yönetimi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi     Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi   Acil Durum ve Afet Yönetimi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi   Acil Durum ve Afet Yönetimi  Bölümü tercih kod numarası 105650969 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi   Acil Durum ve Afet Yönetimi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi   Acil Durum ve Afet Yönetimi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi   , Devlet , Acil Durum ve Afet Yönetimi  Bölümü , Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Acil Durum ve Afet Yönetimi  Bölümü kontenjanı 180+5 kişidir. 2020 yılında Acil Durum ve Afet Yönetimi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 185 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Üniversitesi   Acil Durum ve Afet Yönetimi  Bölümü Taban Puanı: 243,92284

İstanbul Üniversitesi   Acil Durum ve Afet Yönetimi  Bölümü Tavan Puan: ---

İstanbul Üniversitesi   Acil Durum ve Afet Yönetimi  Bölümü Başarı Sıralaması: 998488

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105650969   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi  

FAKÜLTE: Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Uzaktan

Taban Puan: 243,92284

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 998488

Kontenjan 2020 – 2021 : 180+5

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 185

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234,41172

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1078972

Kontenjan 2019:  180+5

Yerleşen 2019: Doldu-185

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