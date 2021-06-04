2021 İstanbul Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 105650969
105650969 | İstanbul Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 105650969 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Üniversitesi , Devlet , Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü , Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü kontenjanı 180+5 kişidir. 2020 yılında Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 185 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 243,92284
İstanbul Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Tavan Puan: ---
İstanbul Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 998488
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105650969
ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi
FAKÜLTE: Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Uzaktan
Taban Puan: 243,92284
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 998488
Kontenjan 2020 – 2021 : 180+5
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 185
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 234,41172
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1078972
Kontenjan 2019: 180+5
Yerleşen 2019: Doldu-185