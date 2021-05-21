2021 İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105610061
105610061 | İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 105610061 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Üniversitesi , Devlet , Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Alman Dili ve Edebiyatı Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 404,87079
İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Tavan Puan: 479,95135
İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 14373
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105610061
ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi
FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 404,87079
Tavan Puan: 479,95135
Başarı Sıralaması: 14373
Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2
Yerleşen 2020 – 2021: 52
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 396,45064
Tavan Puan: 452,89295
Başarı Sıralaması: 15722
Kontenjan 2019: 50+2
Yerleşen 2019: 52
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 384,48941
Tavan Puan: 478,23097
Başarı Sıralaması : 15000
Kontenjan 2018 : 50+2
Yerleşen 2018 : 52
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 384,25056
Tavan Puan: 466,91618
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 14950
Kontenjan 2017 : 45+2
Yerleşen 2017 : 47
İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.