2021 İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105610061

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 105610061 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi , Devlet , Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Alman Dili ve Edebiyatı Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 404,87079

İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Tavan Puan: 479,95135

İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 14373

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105610061

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 404,87079

Tavan Puan: 479,95135

Başarı Sıralaması: 14373

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 396,45064

Tavan Puan: 452,89295

Başarı Sıralaması: 15722

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 384,48941

Tavan Puan: 478,23097

Başarı Sıralaması : 15000

Kontenjan 2018 : 50+2

Yerleşen 2018 : 52

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 384,25056

Tavan Puan: 466,91618

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 14950

Kontenjan 2017 : 45+2

Yerleşen 2017 : 47

İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.