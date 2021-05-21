2021 İstanbul Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 105610131

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 105610131 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi , Devlet , Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 322,22439

İstanbul Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Tavan Puan: 445,34594

İstanbul Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 38597

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105610131

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 322,22439

Tavan Puan: 445,34594

Başarı Sıralaması: 38597

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 330,09217

Tavan Puan: 490,93211

Başarı Sıralaması: 34831

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 282,31479

Tavan Puan: 445,41794

Başarı Sıralaması : 42400

Kontenjan 2018 : 50+2

Yerleşen 2018 : 52

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 277,20992

Tavan Puan: 451,07342

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 47851

Kontenjan 2017 : 50+2

Yerleşen 2017 : 52

İstanbul Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.