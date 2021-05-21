2021 İstanbul Üniversitesi Hititoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105610176
105610176 | İstanbul Üniversitesi Hititoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Hititoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Hititoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Hititoloji Bölümü tercih kod numarası 105610176 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Hititoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Üniversitesi Hititoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Üniversitesi , Devlet , Hititoloji Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hititoloji Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Hititoloji Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Üniversitesi Hititoloji Bölümü Taban Puanı: 237,6171
İstanbul Üniversitesi Hititoloji Bölümü Tavan Puan: 467,94029
İstanbul Üniversitesi Hititoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 67885
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105610176
ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi
FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 237,6171
Tavan Puan: 467,94029
Başarı Sıralaması: 67885
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1
Yerleşen 2020 – 2021: 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 349,29017
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2019: 40+1
Yerleşen 2019: 39
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 304,95888
Tavan Puan: 364,33886
Başarı Sıralaması : 196000
Kontenjan 2018 : 40+1
Yerleşen 2018 : 41
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 308,31025
Tavan Puan: 366,67005
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 201960
Kontenjan 2017 : 35+1
Yerleşen 2017 : 36
İstanbul Üniversitesi Hititoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi Hititoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.