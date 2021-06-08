2021 İstanbul Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 105650951

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Medya ve İletişim bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü tercih kod numarası 105650951 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi , Devlet , Medya ve İletişim Bölümü , Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Medya ve İletişim Bölümü kontenjanı 200+5 kişidir. 2020 yılında Medya ve İletişim Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 205 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban Puanı: 233,44978

İstanbul Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Tavan Puan: ---

İstanbul Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Başarı Sıralaması: 1124672

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105650951

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Uzaktan

Taban Puan: 233,44978

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1124672

Kontenjan 2020 – 2021 : 200+5

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 205

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 224,98244

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1208799

Kontenjan 2019: 200+5

Yerleşen 2019: Doldu-205