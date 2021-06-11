2021 İstanbul Üniversitesi Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 105690479

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 105690479 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi , Devlet , Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) Bölümü , Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 450+12 kişidir. 2020 yılında Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 462 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Üniversitesi Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 189,43232

İstanbul Üniversitesi Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) Bölümü Tavan Puan: ---

İstanbul Üniversitesi Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 1704475

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105690479

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 189,43232

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1704475

Kontenjan 2020 – 2021 : 450+12

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 462

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: 500+13

Yerleşen 2019: Dolmadı-364