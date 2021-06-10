2021 Kapadokya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 203851307
203851307 | Kapadokya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Nevşehir ilimizde yer alan Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kapadokya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kapadokya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 203851307 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kapadokya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kapadokya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kapadokya Üniversitesi , Vakıf , Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü , Kapadokya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü kontenjanı 8+0 kişidir. 2020 yılında Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 8 kişi yerleşmiştir.
Kapadokya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 216,58801
Kapadokya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Tavan Puan: ---
Kapadokya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Başarı Sıralaması: 1346203
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203851307
ÜNİVERSİTE: Kapadokya Üniversitesi
FAKÜLTE: Kapadokya Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Nevşehir
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 216,58801
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1346203
Kontenjan 2020 – 2021 : 8+0
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 8
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 192,27222
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1682143
Kontenjan 2019: 45+0
Yerleşen 2019: Doldu-45