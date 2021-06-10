2021 Kapadokya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 203851316

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kapadokya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kapadokya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 203851316 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kapadokya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kapadokya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kapadokya Üniversitesi , Vakıf , Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü , Kapadokya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü kontenjanı 12+0 kişidir. 2020 yılında Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 12 kişi yerleşmiştir.

Kapadokya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 296,17985

Kapadokya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Tavan Puan: ---

Kapadokya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Başarı Sıralaması: 501582

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203851316

ÜNİVERSİTE: Kapadokya Üniversitesi

FAKÜLTE: Kapadokya Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 296,17985

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 501582

Kontenjan 2020 – 2021 : 12+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 12

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 284,55795

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 520148

Kontenjan 2019: 9+0

Yerleşen 2019: Doldu-9