2021 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102551368
102551368 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Manisa ilimizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Güvenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü tercih kod numarası 102551368 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi , Devlet , Sosyal Güvenlik Bölümü , Kırkağaç Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Güvenlik Bölümü kontenjanı 2+0 kişidir. 2020 yılında Sosyal Güvenlik Bölümüne --- kişi yerleşmiştir.
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Puanı: ---
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Tavan Puan: ---
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Başarı Sıralaması: ---
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102551368
ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
FAKÜLTE: Kırkağaç Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Manisa
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2020 – 2021 : 2+0
Yerleşen 2020 – 2021: ---
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2019: 1+0
Yerleşen 2019: Dolmadı-0