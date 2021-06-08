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2021 Mersin Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 107451672

107451672 | Mersin Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mersin ilimizde yer alan Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Mersin Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 107451672

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Mersin Üniversitesi   Laborant ve Veteriner Sağlık  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin  ilinde bulunan Mersin Üniversitesi     Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu   Laborant ve Veteriner Sağlık  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi   Laborant ve Veteriner Sağlık  Bölümü tercih kod numarası 107451672 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi   Laborant ve Veteriner Sağlık  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mersin Üniversitesi   Laborant ve Veteriner Sağlık  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mersin Üniversitesi   , Devlet , Laborant ve Veteriner Sağlık  Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Laborant ve Veteriner Sağlık  Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Laborant ve Veteriner Sağlık  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Mersin Üniversitesi   Laborant ve Veteriner Sağlık  Bölümü Taban Puanı: 288,98083

Mersin Üniversitesi   Laborant ve Veteriner Sağlık  Bölümü Tavan Puan: ---

Mersin Üniversitesi   Laborant ve Veteriner Sağlık  Bölümü Başarı Sıralaması: 554459

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107451672   

ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi  

FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 288,98083

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 554459

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 285,87884

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  509629

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52

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