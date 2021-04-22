2021 MSÜ sonuçları açıklandı! Soru ve cevapları yayımlandı...
4 Nisan 2021 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2021-MSÜ) sonuçları açıklandı. Ayrıca cevap Kâğıtları ve Aday cevapları da erişime açıldı.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından binlerce adayın merakla beklediği MSÜ sınavları hakkında açıklamada bulundu.
Aygün açıklamasında, ''Değerli adaylarımız, 4 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-MSÜ sınav sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum.'' dedi.
Öte yandan ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 22 Nisan 2021 tarihinde saat 11.15'ten itibaren 10 gün süreyle 2021-MSÜ Sınavı Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları da erişime açıldı.
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