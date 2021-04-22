2021 MSÜ sonuçları açıklandı! Soru ve cevapları yayımlandı... 4 Nisan 2021 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2021-MSÜ) sonuçları açıklandı. Ayrıca cevap Kâğıtları ve Aday cevapları da erişime açıldı.

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