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2021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107690161

107690161 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Muğla ilimizde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107690161

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Marina ve Yat İşletmeciliği  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muğla  ilinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi     Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu   Marina ve Yat İşletmeciliği  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Marina ve Yat İşletmeciliği  Bölümü tercih kod numarası 107690161 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Marina ve Yat İşletmeciliği  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Marina ve Yat İşletmeciliği  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   , Devlet , Marina ve Yat İşletmeciliği  Bölümü , Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muğla ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Marina ve Yat İşletmeciliği  Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Marina ve Yat İşletmeciliği  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Marina ve Yat İşletmeciliği  Bölümü Taban Puanı: 244,38526

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Marina ve Yat İşletmeciliği  Bölümü Tavan Puan: ---

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Marina ve Yat İşletmeciliği  Bölümü Başarı Sıralaması: 993010

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107690161   

ÜNİVERSİTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  

FAKÜLTE: Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Muğla

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 244,38526

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 993010

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232,49265

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1104491

Kontenjan 2019:  30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31

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