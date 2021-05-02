2021 Pamukkale Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108610528

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Pamukkale Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 108610528 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Pamukkale Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Pamukkale Üniversitesi , Devlet , Mekatronik Mühendisliği Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 45+2 kişidir. 2020 yılında Mekatronik Mühendisliği Bölümüne 47 kişi yerleşmiştir.

Pamukkale Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 335,89167

Pamukkale Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 380,13861

Pamukkale Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 180957

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108610528

ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi

ŞEHİR: Denizli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 335,89167

Tavan Puan: 380,13861

Başarı Sıralaması: 180957

Kontenjan 2020 – 2021 : 45+2

Yerleşen 2020 – 2021: 47

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 307,38968

Tavan Puan: 394,22589

Başarı Sıralaması: 174299

Kontenjan 2019: 45+2

Yerleşen 2019: 47

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 296,46734

Tavan Puan: 335,72418

Başarı Sıralaması : 164000

Kontenjan 2018 : 45+2

Yerleşen 2018 : 47

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 296,90209

Tavan Puan: 336,58235

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 145149

Kontenjan 2017 : 45+2

Yerleşen 2017 : 47

Pamukkale Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.