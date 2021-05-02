2021 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 2014102052021 Piri Reis Üni. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2049102182021 Aydın Adnan Menderes Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100390223Otogarda patlayıcı ile yakalanan 3 şüpheliye ilişkin flaş gelişme!Canlı yayında gün verip uyardı: Bu mevsimdeki yağışa dikkat!2021 Ted Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2067103112021 Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2060105572021 İskenderun Teknik Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1107100342021 Marmara Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1072100772021 Süleyman Demirel Üniversitesi Ebelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109210644
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Piri Reis Üni. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 204910218

2021 Piri Reis Üni. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 204910218

204910218 | Piri Reis Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Piri Reis Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Piri Reis Üni. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 204910218

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Piri Reis Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Piri Reis Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Piri Reis Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 204910218 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Piri Reis Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Piri Reis Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Piri Reis Üniversitesi , Vakıf , Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 53+0 kişidir. 2020 yılında Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümüne 53 kişi yerleşmiştir.

Piri Reis Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 317,87983

Piri Reis Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 434,39564

Piri Reis Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 214333

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204910218   

ÜNİVERSİTE: Piri Reis Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 317,87983

Tavan Puan: 434,39564

Başarı Sıralaması: 214333

Kontenjan 2020 – 2021 : 53+0

Yerleşen 2020 – 2021: 53

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 316,92008

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  26+0

Yerleşen 2019: 17

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 301,98524

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  42+0

Yerleşen 2018 : 15

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 341,73508

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2017 :  45+0

Yerleşen 2017 : 42

taban-puan.jpg

Piri Reis Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Piri Reis Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT