2021 Karabük Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1061503892021 Ufuk Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2058504182021 Haliç Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2019905182021 Ufuk Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2058504092021 Haliç Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2019501112021 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1077512092021 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1103901682021 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1103513622021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2027507012021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 202750694
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 104351091

2021 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 104351091

104351091 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Tokat ilimizde yer alan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 104351091

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tokat  ilinde bulunan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi     Tokat Meslek Yüksekokulu   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü tercih kod numarası 104351091 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi   , Devlet , Bilgisayar Programcılığı  Bölümü , Tokat Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tokat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı  Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Programcılığı  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü Taban Puanı: 240,23804

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü Tavan Puan: ---

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı  Bölümü Başarı Sıralaması: 1042296

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104351091   

ÜNİVERSİTE: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi  

FAKÜLTE: Tokat Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Tokat

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 240,23804

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1042296

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 237,54824

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1038253

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT