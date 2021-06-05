2021 Trakya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109451621

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trakya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Tunca Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 109451621 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Programcılığı Bölümü , Tunca Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 160+4 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 164 kişi yerleşmiştir.

Trakya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 222,98494

Trakya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Tavan Puan: ---

Trakya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Başarı Sıralaması: 1260524

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109451621

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi

FAKÜLTE: Tunca Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Uzaktan

Taban Puan: 222,98494

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1260524

Kontenjan 2020 – 2021 : 160+4

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 164

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222,73329

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1241096

Kontenjan 2019: 120+3

Yerleşen 2019: Doldu-123