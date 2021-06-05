2021 Trakya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109451621
109451621 | Trakya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Edirne ilimizde yer alan Trakya Üniversitesi Tunca Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trakya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Tunca Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 109451621 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Trakya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Trakya Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Programcılığı Bölümü , Tunca Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 160+4 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 164 kişi yerleşmiştir.
Trakya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 222,98494
Trakya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Tavan Puan: ---
Trakya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Başarı Sıralaması: 1260524
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109451621
ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi
FAKÜLTE: Tunca Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Edirne
ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Uzaktan
Taban Puan: 222,98494
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1260524
Kontenjan 2020 – 2021 : 160+4
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 164
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 222,73329
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1241096
Kontenjan 2019: 120+3
Yerleşen 2019: Doldu-123