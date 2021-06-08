2021 Yozgat Bozok Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102350072

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yozgat Bozok Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yozgat ilinde bulunan Yozgat Bozok Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yozgat Bozok Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 102350072 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yozgat Bozok Üniversitesi Makine Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yozgat Bozok Üniversitesi Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yozgat Bozok Üniversitesi , Devlet , Makine Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yozgat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Makine Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Yozgat Bozok Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 193,056

Yozgat Bozok Üniversitesi Makine Bölümü Tavan Puan: ---

Yozgat Bozok Üniversitesi Makine Bölümü Başarı Sıralaması: 1669921

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102350072

ÜNİVERSİTE: Yozgat Bozok Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Yozgat

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 193,056

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1669921

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 205,93964

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1483174

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31