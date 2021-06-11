2021 Yozgat Bozok Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102350424
102350424 | Yozgat Bozok Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Yozgat ilimizde yer alan Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yozgat Bozok Üniversitesi Yaşlı Bakımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yozgat ilinde bulunan Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yozgat Bozok Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü tercih kod numarası 102350424 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yozgat Bozok Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yozgat Bozok Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yozgat Bozok Üniversitesi , Devlet , Yaşlı Bakımı Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yozgat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yaşlı Bakımı Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Yaşlı Bakımı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.
Yozgat Bozok Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban Puanı: 230,66704
Yozgat Bozok Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Tavan Puan: ---
Yozgat Bozok Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Başarı Sıralaması: 1159720
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102350424
ÜNİVERSİTE: Yozgat Bozok Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Yozgat
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 230,66704
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1159720
Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 231,09347
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1123158
Kontenjan 2019: 50+2
Yerleşen 2019: Doldu-52