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  4. 2022 Bursa Teknik Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102410190

2022 Bursa Teknik Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102410190

102410190 | Bursa Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bursa ilimizde yer alan Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Bursa Teknik Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102410190

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Bursa Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa  ilinde bulunan Bursa Teknik Üniversitesi   Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi   Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 102410190 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Teknik Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 85 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 85 kişi yerleşmiştir.

Bursa Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 384,68405

Bursa Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 401,48098

Bursa Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 56623

taban-taban-puanlari.jpg

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102410190   

ÜNİVERSİTE: Bursa Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 384,68405

Tavan Puan: 401,48098

Başarı Sıralaması: 56623

Kontenjan 2021 – 2022 : 85

Yerleşen 2021 – 2022: 85

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 441,0812

Tavan Puan: 453,10075

Başarı Sıralaması:  62375

Kontenjan 2020:  75+2

Yerleşen 2020: 77

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 390,83548

Tavan Puan: 438,84113

Başarı Sıralaması :  72110

Kontenjan 2019 :  70+2

Yerleşen 2019 : 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 358,82749

Tavan Puan: 453,46866

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  83700

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

taban-puan.jpg

Bursa Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bursa Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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