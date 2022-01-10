2022 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105610043
105610043 | İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 105610043 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Üniversitesi , Devlet , Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 160 kişidir. 2021 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 160 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 430,0247
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Tavan Puan: 461,50933
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 22061
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105610043
ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi
FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 430,0247
Tavan Puan: 461,50933
Başarı Sıralaması: 22061
Kontenjan 2021 – 2022 : 160
Yerleşen 2021 – 2022: 160
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 492,33145
Tavan Puan: 527,25813
Başarı Sıralaması: 20774
Kontenjan 2020: 160+4
Yerleşen 2020: 164
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 472,76446
Tavan Puan: 511,56426
Başarı Sıralaması : 17652
Kontenjan 2019 : 160+4
Yerleşen 2019 : 164
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 467,81922
Tavan Puan: 508,01416
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 16400
Kontenjan 2018 : 160+4
Yerleşen 2018 : 164
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.