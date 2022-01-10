2022 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105610043

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 105610043 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi , Devlet , Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 160 kişidir. 2021 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 160 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 430,0247

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Tavan Puan: 461,50933

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 22061

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105610043

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 430,0247

Tavan Puan: 461,50933

Başarı Sıralaması: 22061

Kontenjan 2021 – 2022 : 160

Yerleşen 2021 – 2022: 160

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 492,33145

Tavan Puan: 527,25813

Başarı Sıralaması: 20774

Kontenjan 2020: 160+4

Yerleşen 2020: 164

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 472,76446

Tavan Puan: 511,56426

Başarı Sıralaması : 17652

Kontenjan 2019 : 160+4

Yerleşen 2019 : 164

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 467,81922

Tavan Puan: 508,01416

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 16400

Kontenjan 2018 : 160+4

Yerleşen 2018 : 164

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.