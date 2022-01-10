2022 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105690484
105690484 | İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 105690484 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Üniversitesi , Devlet , Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 30 kişidir. 2021 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 30 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 451,23693
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Tavan Puan: 469,50573
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 11455
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105690484
ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi
FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 451,23693
Tavan Puan: 469,50573
Başarı Sıralaması: 11455
Kontenjan 2021 – 2022 : 30
Yerleşen 2021 – 2022: 30
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 505,33035
Tavan Puan: 518,73925
Başarı Sıralaması: 12520
Kontenjan 2020: 30+1
Yerleşen 2020: 31
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 482,99019
Tavan Puan: 518,03127
Başarı Sıralaması : 13063
Kontenjan 2019 : 30+1
Yerleşen 2019 : 31
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 469,3358
Tavan Puan: 495,92606
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 15800
Kontenjan 2018 : 30+1
Yerleşen 2018 : 31
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.