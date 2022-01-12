2022 İstanbul Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105610052
105610052 | İstanbul Üniversitesi Eczacılık Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Eczacılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Bölümü tercih kod numarası 105610052 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Üniversitesi , Devlet , Eczacılık Bölümü , Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczacılık Bölümü kontenjanı 170 kişidir. 2021 yılında Eczacılık Bölümüne 170 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban Puanı: 407,11407
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Bölümü Tavan Puan: 448,59298
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 37786
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105610052
ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi
FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 407,11407
Tavan Puan: 448,59298
Başarı Sıralaması: 37786
Kontenjan 2021 – 2022 : 170
Yerleşen 2021 – 2022: 170
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 471,87574
Tavan Puan: 503,34820
Başarı Sıralaması: 36218
Kontenjan 2020: 170+5
Yerleşen 2020: 175
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 444,61622
Tavan Puan: 473,18106
Başarı Sıralaması : 33547
Kontenjan 2019 : 170+5
Yerleşen 2019 : 175
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 433,56086
Tavan Puan: 465,82345
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 32500
Kontenjan 2018 : 170+5
Yerleşen 2018 : 175
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.