2022 İstanbul Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105610052

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Eczacılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Bölümü tercih kod numarası 105610052 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi , Devlet , Eczacılık Bölümü , Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczacılık Bölümü kontenjanı 170 kişidir. 2021 yılında Eczacılık Bölümüne 170 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban Puanı: 407,11407

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Bölümü Tavan Puan: 448,59298

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 37786

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105610052

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 407,11407

Tavan Puan: 448,59298

Başarı Sıralaması: 37786

Kontenjan 2021 – 2022 : 170

Yerleşen 2021 – 2022: 170

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 471,87574

Tavan Puan: 503,34820

Başarı Sıralaması: 36218

Kontenjan 2020: 170+5

Yerleşen 2020: 175

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 444,61622

Tavan Puan: 473,18106

Başarı Sıralaması : 33547

Kontenjan 2019 : 170+5

Yerleşen 2019 : 175

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 433,56086

Tavan Puan: 465,82345

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 32500

Kontenjan 2018 : 170+5

Yerleşen 2018 : 175

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.