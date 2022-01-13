2022 İstanbul Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105690584
105690584 | İstanbul Üniversitesi Mimarlık Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 105690584 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Üniversitesi , Devlet , Mimarlık Bölümü , Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 80 kişidir. 2021 yılında Mimarlık Bölümüne 80 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 367,91702
İstanbul Üniversitesi Mimarlık Bölümü Tavan Puan: 381,61413
İstanbul Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 72733
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105690584
ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi
FAKÜLTE: Mimarlık Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 367,91702
Tavan Puan: 381,61413
Başarı Sıralaması: 72733
Kontenjan 2021 – 2022 : 80
Yerleşen 2021 – 2022: 80
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 435,29451
Tavan Puan: 451,68854
Başarı Sıralaması: 67408
Kontenjan 2020: 80+2
Yerleşen 2020: 82
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 407,57482
Tavan Puan: 441,88315
Başarı Sıralaması : 58952
Kontenjan 2019 : 70+2
Yerleşen 2019 : 72
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2018 : ---
Yerleşen 2018 : ---
İstanbul Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.