2022 İstanbul Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105690584

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 105690584 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi , Devlet , Mimarlık Bölümü , Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 80 kişidir. 2021 yılında Mimarlık Bölümüne 80 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 367,91702

İstanbul Üniversitesi Mimarlık Bölümü Tavan Puan: 381,61413

İstanbul Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 72733

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105690584

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 367,91702

Tavan Puan: 381,61413

Başarı Sıralaması: 72733

Kontenjan 2021 – 2022 : 80

Yerleşen 2021 – 2022: 80

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 435,29451

Tavan Puan: 451,68854

Başarı Sıralaması: 67408

Kontenjan 2020: 80+2

Yerleşen 2020: 82

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 407,57482

Tavan Puan: 441,88315

Başarı Sıralaması : 58952

Kontenjan 2019 : 70+2

Yerleşen 2019 : 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2018 : ---

Yerleşen 2018 : ---

İstanbul Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.