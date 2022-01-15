2022 İstanbul Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105610634
105610634 | İstanbul Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 105610634 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 280 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 280 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 484,60119
İstanbul Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 501,03633
İstanbul Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 3035
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105610634
ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi
FAKÜLTE: İstanbul Tıp Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 484,60119
Tavan Puan: 501,03633
Başarı Sıralaması: 3035
Kontenjan 2021 – 2022 : 280
Yerleşen 2021 – 2022: 280
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 530,08649
Tavan Puan: 540,98268
Başarı Sıralaması: 2817
Kontenjan 2020: 280+7
Yerleşen 2020: 287
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 519,04441
Tavan Puan: 539,27803
Başarı Sıralaması : 2609
Kontenjan 2019 : 300+8
Yerleşen 2019 : 308
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 514,9239
Tavan Puan: 550,74385
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 2880
Kontenjan 2018 : 310+8
Yerleşen 2018 : 318
İstanbul Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.