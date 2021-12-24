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  4. 2022 Manisa Celâl Bayar Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 102530224

2022 Manisa Celâl Bayar Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 102530224

102530224 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Manisa ilimizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Manisa Celâl Bayar Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 102530224

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa  ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 102530224 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 65 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 65 kişi yerleşmiştir.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 365,89212

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 382,34461

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 74771

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102530224   

ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Manisa

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 365,89212

Tavan Puan: 382,34461

Başarı Sıralaması: 74771

Kontenjan 2021 – 2022 : 65

Yerleşen 2021 – 2022: 65

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 415,83981

Tavan Puan: 440,05607

Başarı Sıralaması:  84691

Kontenjan 2020:  65+2

Yerleşen 2020: 67

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 357,76802

Tavan Puan: 389,12917

Başarı Sıralaması :  102808

Kontenjan 2019 :  65+2

Yerleşen 2019 : 67

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 329,92612

Tavan Puan: 362,40939

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  114000

Kontenjan 2018 :  55+2

Yerleşen 2018 : 57

taban-puan.jpg

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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