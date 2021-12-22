2022 Manisa Celâl Bayar Üni. Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102510335

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 102510335 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi , Devlet , Yazılım Mühendisliği Bölümü , Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yazılım Mühendisliği Bölümü kontenjanı 56 kişidir. 2021 yılında Yazılım Mühendisliği Bölümüne 56 kişi yerleşmiştir.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 365,85758

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 399,08617

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 74814

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102510335

ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi

FAKÜLTE: Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi

ŞEHİR: Manisa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 365,85758

Tavan Puan: 399,08617

Başarı Sıralaması: 74814

Kontenjan 2021 – 2022 : 56

Yerleşen 2021 – 2022: 56

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 419,5097

Tavan Puan: 465,85159

Başarı Sıralaması: 81295

Kontenjan 2020: 56+2

Yerleşen 2020: 58

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 362,6701

Tavan Puan: 402,09729

Başarı Sıralaması : 97759

Kontenjan 2019 : 56+2

Yerleşen 2019 : 58

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 341,9093

Tavan Puan: 402,70023

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 100000

Kontenjan 2018 : 56+2

Yerleşen 2018 : 58

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.