2022 Manisa Celâl Bayar Üni. Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102510335
102510335 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Manisa ilimizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 102510335 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi , Devlet , Yazılım Mühendisliği Bölümü , Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yazılım Mühendisliği Bölümü kontenjanı 56 kişidir. 2021 yılında Yazılım Mühendisliği Bölümüne 56 kişi yerleşmiştir.
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 365,85758
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 399,08617
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 74814
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102510335
ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
FAKÜLTE: Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
ŞEHİR: Manisa
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 365,85758
Tavan Puan: 399,08617
Başarı Sıralaması: 74814
Kontenjan 2021 – 2022 : 56
Yerleşen 2021 – 2022: 56
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 419,5097
Tavan Puan: 465,85159
Başarı Sıralaması: 81295
Kontenjan 2020: 56+2
Yerleşen 2020: 58
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 362,6701
Tavan Puan: 402,09729
Başarı Sıralaması : 97759
Kontenjan 2019 : 56+2
Yerleşen 2019 : 58
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 341,9093
Tavan Puan: 402,70023
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 100000
Kontenjan 2018 : 56+2
Yerleşen 2018 : 58
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.