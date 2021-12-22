2022 Manisa Celâl Bayar Üni. Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102530242

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 102530242 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi , Devlet , Yazılım Mühendisliği Bölümü , Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yazılım Mühendisliği Bölümü kontenjanı 56 kişidir. 2021 yılında Yazılım Mühendisliği Bölümüne 56 kişi yerleşmiştir.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 347,98582

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 369,73472

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 94274

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102530242

ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi

FAKÜLTE: Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi

ŞEHİR: Manisa

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 347,98582

Tavan Puan: 369,73472

Başarı Sıralaması: 94274

Kontenjan 2021 – 2022 : 56

Yerleşen 2021 – 2022: 56

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 390,95173

Tavan Puan: 417,01769

Başarı Sıralaması: 108761

Kontenjan 2020: 56+2

Yerleşen 2020: 58

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 337,82377

Tavan Puan: 410,55468

Başarı Sıralaması : 126289

Kontenjan 2019 : 56+2

Yerleşen 2019 : 58

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 312,88122

Tavan Puan: 340,87739

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 137000

Kontenjan 2018 : 56+2

Yerleşen 2018 : 58

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.