2022 Manisa Celâl Bayar Üni. Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102530242
102530242 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Manisa ilimizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 102530242 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi , Devlet , Yazılım Mühendisliği Bölümü , Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yazılım Mühendisliği Bölümü kontenjanı 56 kişidir. 2021 yılında Yazılım Mühendisliği Bölümüne 56 kişi yerleşmiştir.
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 347,98582
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 369,73472
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 94274
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102530242
ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
FAKÜLTE: Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
ŞEHİR: Manisa
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 347,98582
Tavan Puan: 369,73472
Başarı Sıralaması: 94274
Kontenjan 2021 – 2022 : 56
Yerleşen 2021 – 2022: 56
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 390,95173
Tavan Puan: 417,01769
Başarı Sıralaması: 108761
Kontenjan 2020: 56+2
Yerleşen 2020: 58
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 337,82377
Tavan Puan: 410,55468
Başarı Sıralaması : 126289
Kontenjan 2019 : 56+2
Yerleşen 2019 : 58
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 312,88122
Tavan Puan: 340,87739
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 137000
Kontenjan 2018 : 56+2
Yerleşen 2018 : 58
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.