Katy Perry, sahneyi tuvalete çevirdi! Dev klozet ve tuvalet kağıtları dikkat çekerken 'kaka' dans etti!Kripto paralar neden düşüyor? Kripto paralar yükselecek mi, ne zaman yükselecek?Prof. Dr. Mehmet Şahin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mehmet Şahin'in biyografisi2022 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108410151Hakan Ural, koronavirüse çareyi buldu! Ne BioNTech ne Sinovac! Önerisi sosyal medyaya damga vurdu!BİLSEM sınavı ne zaman 2022? MEB BİLSEM sınavı tarihi belli oldu mu 2022?İflas Masası ne demek, TDK'ya göre İflas Masası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Polis Maaşları ne kadar? En yüksek ve en düşük polis maaşları 2022Yerli otomobil TOGG, dünya sahnesine çıktı, CES 2022'de sergilendi! Yeni sedan model görenleri mest ettiÖnder Karaveli Beşiktaş'la kupayı aldı ama Sergen Yalçın'ı unutmadı!
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. ÇALIŞMA HAYATI
  3. 2022 Polis Maaşları ne kadar? En yüksek ve en düşük polis maaşları 2022

2022 Polis Maaşları ne kadar? En yüksek ve en düşük polis maaşları 2022

2021 yıl sonu enflasyon oranı açıklanmasının ardından 2022 Polis Maaşları ne kadar? En yüksek ve en düşük polis maaşları 2022 zamları ne kadar oldu? sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte, Polis maaşı zammı 2022 son durum...

2022 Polis Maaşları ne kadar? En yüksek ve en düşük polis maaşları 2022

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte 2022 Polis Maaşlarına gelen zam da belli oldu. Vatandaşlar, 2022 Polis zammı ne kadar oldu, En yüksek ve en düşük polis maaşları kaç para oldu, ne kadar zam geldi? sorularının yanıtlarını merak ediyor. 2022 asgari ücretin belirlenmesinin ardından yeni zamlar da birer birer açıklandı. İşte son dakika polis maaşları gelişmeleri...

2022 POLİS MAAŞLARI NE KADAR?

 Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre (başkomiser, komiser, polis memuru) değişiyor. 

Açıklanan enflasyon oranları en düşük ve en yüksek polis maaşını da etkiliyor.

Memurların maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 28'den yüzde 30,5'e yükseltildi. Başkomiser (3/1): 2022 Ocak maaşı 11.118 TL olurken, Polis memuru (8/1): 2022 Ocak maaşı 9.741 TL oldu.

2022 Polis Maaşları ne kadar? En yüksek ve en düşük polis maaşları 2022

2021 POLİS MAAŞLARI

2021 yılında düşük polis maaşı 7 bin 465 TL'ydi. Yüzde 5'lik 2022 zammı ile bu rakam 7 bin 838 TL'ye çıktı. Yine yüzde 22.48'lşik enflasyon farkı da eklendiğinde polis maaşı 9 bin 599 TL'ye yükseldi.

2020 OCAK AYINDA POLİS MAAŞI NE KADARDI?

8/1 derecesinde mesleğe yeni başlamış polis memuru geçtiğimiz yıl 5 bin 950 TL alıyordu. İşte diğer maaşlar;

6/3 derecesinde 5 yıl deneyimli polis aylığı 2020 'un ilk 6 ayında 6 bin 200 TL 

4/2 derecesinde 10 yıl deneyimli emniyet personeli aylığı 6 bin 350 TL

2/1 derecesinde 15 yıl deneyimli personelin maaşı 2020 6 bin 500 TL

1/3 derecesinde 20 yıl deneyimli polis aylığı 2020 6 bin 600 TL

1/4 derecesinde 25 yıl deneyimli polis maaşı 2020 6 bin 700 TL

2022 Polis Maaşları ne kadar? En yüksek ve en düşük polis maaşları 2022

2021 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞLARI

Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL’den 4.542 TL’ye yükseldi.

MEMUR MAAŞLARI 

Vali    13.818 TL'den    14835 TL'ye

Genel müdür (1/4) 13.891'den 14.914'ye

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.301'den  7.839'ye

Memur (Lisans - 9/1) 4.509'den 4.8412'ye

Öğretmen (1/4)    5.634'den 6.049'ye

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 12.712'den 13.648'ye

Başkomiser (3/1)  7.296'den 7.833'ye 

Polis memuru (8/1)  6.388'den  6.859'ye

Uzman doktor (1/4) 8.675'den 9.314'ye

Hemşire (Lisans - 5/1) 5.465'den 5.868'

Mühendis (1/4)  7.452'den  8.001'ye

Teknisyen (Lise - 11/1)  4.692'den 5.038'ye

Araştırma görevlisi (7/1) 7.075'den  7.596'ye

Vaiz (1/4)    5.854'den 6.285'ye 

Avukat (1/4)  7.115'den 7.639'ye

En düşük memur maaşı  4.230'den 4.542'ye yükseldi.

2021 öğretmen maaşı ne kadar oldu? En yüksek ve en düşük öğretmen maaşları 20212021 öğretmen maaşı ne kadar oldu? En yüksek ve en düşük öğretmen maaşları 2021

2022 Polis Maaşları ne kadar? En yüksek ve en düşük polis maaşları 2022

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT