2022 Programlı Programsız Yasaklı Sitelere Nasıl Girilir? İşte VPN Kurmadan Yasaklı Sitelere Girme Yöntemleri

İnternet kullanıcıları bazı sitelerin ülkemizde erişim engeli bulunması ya da geçtiğimiz günlerde İstiklal Caddesi'ndeki patlamadan dolayı yaşanan erişim kısıtlaması gibi problemler yaşadıklarında bu sorunu ortadan kaldırmanın yollarını merak ederek araştırıyor. Peki 2022 yılında programlı programsız yasaklı sitelere nasıl girilir? İşte VPN kurmadan yasaklı sitelere girme yöntemleri...

2022 PROGRAMLI PROGRAMSIZ YASAKLI SİTELERE NASIL GİRİLİR? İŞTE VPN KURMADAN YASAKLI SİTELERE GİRME YÖNTEMLERİ

Erişim kısıtlaması olan ya da yasaklı olan internet sitelerine cep telefonunuzdan girmek istiyorsanız şu mobil uygulamaları kullanabilirsiniz:

Haberin Devamı

HİDEMAN VPN

Hem Android hem de iOS işletimli cihazlarınız için tercih edebileceğiniz kullanışlı VPN uygulamalarından biri.

HİDEMAN ANDROİD İÇİN TIKLAYINIZ

HİDEMAN APPLE İÇİN TIKLAYINIZ

BETTERNET VPN

Android ve iOS için kullanabileceğiniz en iyi VPN uygulamaları arasında yer alıyor.

BETTERNET ANDROİD İÇİN TIKLAYINIZ

BETTERNET APPLE İÇİN TIKAYINIZ

MELON VPN

Yine hem Android hem de iOS işletimli cihazların için tercih edebileceğiniz uygulamalardan biri.

MELON ANDROİD İÇİN TIKLAYINIZ

MELON APPLE İÇİN TIKLAYINIZ

Haberin Devamı

PROTONVPN

En kullanışlı VPN uygulamaları arasında yer alan ProtonVPN henüz yalnızca Android cihazlarda kullanılabiliyor.

PROTON VPN ANDROİD İÇİN TIKLAYINIZ

YASAKLI SİTELERE GİRMEK İÇİN TARAYICILARINIZA EKLEYEBİLECEĞİNİZ EKLENTİLER

Masaüstü cihazınızda ya da cep telefonlarınızda kullandığınız tarayıcılarınıza VPN eklentileri yükleyerek yasaklı sitelere erişmeniz mümkün. İşte bazı eklentiler:

DOTVPN

Chrome ve Mozilla için tercih edilen VPN eklentilerinden biri.

DOTVPN CHROME İÇİN TIKLAYINIZ

DOTVPN MOZİLLA İÇİN TIKLAYINIZ

ZENMATE

VPN eklentisi denince akla gelen ilk eklentilerden olan ve ülkemizde en çok kullanılan tarayıcı eklentisi olan ZenMate popülerliğini her daim koruyor. Masaüstü programı da bulunan uygulama için ZENMATE sitesini ziyaret edebilirsiniz.

YASAKLI SİTELERE GİRMEK İÇİN PROGRAMLAR VE TARAYICILAR

HIDE MY IP

Bu uygulama, bilgisayarınıza indirebileceğiniz bir VPN uygulaması.

HIDE MY IP İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TOR BROWSER

Deep Web'e erişim sağlamak için de kullanılan bu tarayıcı, sahip olduğu proxy servisleri ile konumunuzu gizli tutarak dilediğiniz internet sitesine erişmenizi sağlıyor.

TOR BROWSER İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

NORDVPN

Son zamanların en çok tercih edilen VPN servislerinden biri olan NordVPN, kullanıcılarının takip edilmediğini vaat ediyor.

Masaüstü uygulamaların yanı sıra tarayıcı ve mobil uygulamaları da bulunuyor.

NORDVPN İÇİN TIKLAYINIZ

AIRVPN

Kullanımı oldukça kolay olan AirVPN, IP adresinizi gizleyip tam koruma sağlayarak yasaklı sitelere erişmenizi sağlıyor.

AIR VPN İÇİN TIKLAYINIZ

VPN KURMADAN YASAKLI SİTELERE GİRME YÖNTEMLERİ

Yukarıda bahsi geçen mobil, masaüstü uygulamalar ve tarayıcı eklentileri dışında VPN kurmadan da yasaklı sitelere girme yöntemleri bulunmaktadır.

OPERA İLE YASAKLI SİTELERE GİRMEK

Bunlardan biri Opera tarayıcısını kullanmaktır. Opera tarayıcısı içerisinde otomatik olarak VPN barındırmaktadır. Tarayıcıyı indirip kurulumunu yaptıktan sonra en üst kısımda yer alan VPN butonunu aktifleştirerek yasaklı sitelere giriş yapabilirsiniz.

DNS AYARI DEĞİŞTİREREK YASAKLI SİTELERE GİRMEK

Windows, MAC, Linux veya mobil telefonlarınız için DNS ayarlarını değiştirerek bağlanmak da çeşitli engelleri aşabilmenizi sağlıyor.

MODEM DNS AYARLARINI DEĞİŞTİRME

Modem DNS ayarlarını değiştirmek için öncelikle modem arayüzüne erişmeniz gerekir. Modem IP adresi, kullanıcı adı ve şifre modemden modeme göre farklılık gösterir. Modem IP adresini bilmiyorsanız, Windows’ta komut satırına “ipconfig” yazarak “default gateway” bölümünden öğrenebilirsiniz. Giriş işlemini tamamladığınızı varsayarak, şu adımları takip edin: