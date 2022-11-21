2022 Programlı Programsız Yasaklı Sitelere Nasıl Girilir? İşte VPN Kurmadan Yasaklı Sitelere Girme Yöntemleri

İnternet kullanıcıları bazı sitelerin ülkemizde erişim engeli bulunması ya da geçtiğimiz günlerde İstiklal Caddesi'ndeki patlamadan dolayı yaşanan erişim kısıtlaması gibi problemler yaşadıklarında bu sorunu ortadan kaldırmanın yollarını merak ederek araştırıyor. Peki 2022 yılında programlı programsız yasaklı sitelere nasıl girilir? İşte VPN kurmadan yasaklı sitelere girme yöntemleri...
2022 PROGRAMLI PROGRAMSIZ YASAKLI SİTELERE NASIL GİRİLİR? İŞTE VPN KURMADAN YASAKLI SİTELERE GİRME YÖNTEMLERİ
Erişim kısıtlaması olan ya da yasaklı olan internet sitelerine cep telefonunuzdan girmek istiyorsanız şu mobil uygulamaları kullanabilirsiniz:
HİDEMAN VPN
Hem Android hem de iOS işletimli cihazlarınız için tercih edebileceğiniz kullanışlı VPN uygulamalarından biri.
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BETTERNET VPN
Android ve iOS için kullanabileceğiniz en iyi VPN uygulamaları arasında yer alıyor.
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MELON VPN
Yine hem Android hem de iOS işletimli cihazların için tercih edebileceğiniz uygulamalardan biri.
PROTONVPN
En kullanışlı VPN uygulamaları arasında yer alan ProtonVPN henüz yalnızca Android cihazlarda kullanılabiliyor.
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YASAKLI SİTELERE GİRMEK İÇİN TARAYICILARINIZA EKLEYEBİLECEĞİNİZ EKLENTİLER
Masaüstü cihazınızda ya da cep telefonlarınızda kullandığınız tarayıcılarınıza VPN eklentileri yükleyerek yasaklı sitelere erişmeniz mümkün. İşte bazı eklentiler:
DOTVPN
Chrome ve Mozilla için tercih edilen VPN eklentilerinden biri.
DOTVPN MOZİLLA İÇİN TIKLAYINIZ
ZENMATE
VPN eklentisi denince akla gelen ilk eklentilerden olan ve ülkemizde en çok kullanılan tarayıcı eklentisi olan ZenMate popülerliğini her daim koruyor. Masaüstü programı da bulunan uygulama için ZENMATE sitesini ziyaret edebilirsiniz.
YASAKLI SİTELERE GİRMEK İÇİN PROGRAMLAR VE TARAYICILAR
HIDE MY IP
Bu uygulama, bilgisayarınıza indirebileceğiniz bir VPN uygulaması.
HIDE MY IP İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TOR BROWSER
Deep Web'e erişim sağlamak için de kullanılan bu tarayıcı, sahip olduğu proxy servisleri ile konumunuzu gizli tutarak dilediğiniz internet sitesine erişmenizi sağlıyor.
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NORDVPN
Son zamanların en çok tercih edilen VPN servislerinden biri olan NordVPN, kullanıcılarının takip edilmediğini vaat ediyor.
Masaüstü uygulamaların yanı sıra tarayıcı ve mobil uygulamaları da bulunuyor.
AIRVPN
Kullanımı oldukça kolay olan AirVPN, IP adresinizi gizleyip tam koruma sağlayarak yasaklı sitelere erişmenizi sağlıyor.
VPN KURMADAN YASAKLI SİTELERE GİRME YÖNTEMLERİ
Yukarıda bahsi geçen mobil, masaüstü uygulamalar ve tarayıcı eklentileri dışında VPN kurmadan da yasaklı sitelere girme yöntemleri bulunmaktadır.
OPERA İLE YASAKLI SİTELERE GİRMEK
Bunlardan biri Opera tarayıcısını kullanmaktır. Opera tarayıcısı içerisinde otomatik olarak VPN barındırmaktadır. Tarayıcıyı indirip kurulumunu yaptıktan sonra en üst kısımda yer alan VPN butonunu aktifleştirerek yasaklı sitelere giriş yapabilirsiniz.
DNS AYARI DEĞİŞTİREREK YASAKLI SİTELERE GİRMEK
Windows, MAC, Linux veya mobil telefonlarınız için DNS ayarlarını değiştirerek bağlanmak da çeşitli engelleri aşabilmenizi sağlıyor.
MODEM DNS AYARLARINI DEĞİŞTİRME
Modem DNS ayarlarını değiştirmek için öncelikle modem arayüzüne erişmeniz gerekir. Modem IP adresi, kullanıcı adı ve şifre modemden modeme göre farklılık gösterir. Modem IP adresini bilmiyorsanız, Windows’ta komut satırına “ipconfig” yazarak “default gateway” bölümünden öğrenebilirsiniz. Giriş işlemini tamamladığınızı varsayarak, şu adımları takip edin:
- Ağ, İnternet veya LAN menüsüne girin. Tam adı modemin üreticisine bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- DNS adresi alanını arayın. Gelişmiş alt menü altında gizlenmiş olabilir.
- DNS ayarı bölümünde "ISP tarafından atanan DNS sunucularını kullan" işaretini kaldırın ve seçtiğiniz DNS adreslerini girin.
- Kaydet ve Uygula’ya tıklayın ve değişikliğin etkili olması için modemi baştan başlatın.