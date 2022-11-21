2022 Programlı Programsız Yasaklı Sitelere Nasıl Girilir? İşte VPN Kurmadan Yasaklı Sitelere Girme Yöntemleri

Zaman zaman yaşanan olaylardan dolayı internet erişiminin kısıtlanması ya da bazı internet sitelerine ülkemizde erişim engeli olması gibi problemlerle karşılaşan vatandaşlar, bu sorun ile başa çıkmanın yollarını arıyor. Peki 2022 yılında programlı programsız yasaklı sitelere nasıl girilir? İşte VPN kurmadan yasaklı sitelere girme yöntemleri...

YAYINLAMA
Google News
2022 Programlı Programsız Yasaklı Sitelere Nasıl Girilir? İşte VPN Kurmadan Yasaklı Sitelere Girme Yöntemleri

İnternet kullanıcıları bazı sitelerin ülkemizde erişim engeli bulunması ya da geçtiğimiz günlerde İstiklal Caddesi'ndeki patlamadan dolayı yaşanan erişim kısıtlaması gibi problemler yaşadıklarında bu sorunu ortadan kaldırmanın yollarını merak ederek araştırıyor. Peki 2022 yılında programlı programsız yasaklı sitelere nasıl girilir? İşte VPN kurmadan yasaklı sitelere girme yöntemleri...

2022 Programlı Programsız Yasaklı Sitelere Nasıl Girilir? İşte VPN Kurmadan Yasaklı Sitelere Girme Yöntemleri

2022 PROGRAMLI PROGRAMSIZ YASAKLI SİTELERE NASIL GİRİLİR? İŞTE VPN KURMADAN YASAKLI SİTELERE GİRME YÖNTEMLERİ

Erişim kısıtlaması olan ya da yasaklı olan internet sitelerine cep telefonunuzdan girmek istiyorsanız şu mobil uygulamaları kullanabilirsiniz:

HİDEMAN VPN

Hem Android hem de iOS işletimli cihazlarınız için tercih edebileceğiniz kullanışlı VPN uygulamalarından biri.

HİDEMAN ANDROİD İÇİN TIKLAYINIZ

HİDEMAN APPLE İÇİN TIKLAYINIZ

2022 Programlı Programsız Yasaklı Sitelere Nasıl Girilir? İşte VPN Kurmadan Yasaklı Sitelere Girme Yöntemleri

BETTERNET VPN

Android ve iOS için kullanabileceğiniz en iyi VPN uygulamaları arasında yer alıyor.

BETTERNET ANDROİD İÇİN TIKLAYINIZ

BETTERNET APPLE İÇİN TIKAYINIZ

MELON VPN

Yine hem Android hem de iOS işletimli cihazların için tercih edebileceğiniz uygulamalardan biri.

MELON ANDROİD İÇİN TIKLAYINIZ

MELON APPLE İÇİN TIKLAYINIZ

2022 Programlı Programsız Yasaklı Sitelere Nasıl Girilir? İşte VPN Kurmadan Yasaklı Sitelere Girme Yöntemleri

PROTONVPN

En kullanışlı VPN uygulamaları arasında yer alan ProtonVPN henüz yalnızca Android cihazlarda kullanılabiliyor.

PROTON VPN ANDROİD İÇİN TIKLAYINIZ

YASAKLI SİTELERE GİRMEK İÇİN TARAYICILARINIZA EKLEYEBİLECEĞİNİZ EKLENTİLER

Masaüstü cihazınızda ya da cep telefonlarınızda kullandığınız tarayıcılarınıza VPN eklentileri yükleyerek yasaklı sitelere erişmeniz mümkün. İşte bazı eklentiler:

DOTVPN

Chrome ve Mozilla için tercih edilen VPN eklentilerinden biri.

DOTVPN CHROME İÇİN TIKLAYINIZ

DOTVPN MOZİLLA İÇİN TIKLAYINIZ

2022 Programlı Programsız Yasaklı Sitelere Nasıl Girilir? İşte VPN Kurmadan Yasaklı Sitelere Girme Yöntemleri

ZENMATE

VPN eklentisi denince akla gelen ilk eklentilerden olan ve ülkemizde en çok kullanılan tarayıcı eklentisi olan ZenMate popülerliğini her daim koruyor. Masaüstü programı da bulunan uygulama için ZENMATE sitesini ziyaret edebilirsiniz.

YASAKLI SİTELERE GİRMEK İÇİN PROGRAMLAR VE TARAYICILAR

HIDE MY IP

Bu uygulama, bilgisayarınıza indirebileceğiniz bir VPN uygulaması.

HIDE MY IP İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TOR BROWSER

Deep Web'e erişim sağlamak için de kullanılan bu tarayıcı, sahip olduğu proxy servisleri ile konumunuzu gizli tutarak dilediğiniz internet sitesine erişmenizi sağlıyor.

TOR BROWSER İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

2022 Programlı Programsız Yasaklı Sitelere Nasıl Girilir? İşte VPN Kurmadan Yasaklı Sitelere Girme Yöntemleri

NORDVPN

Son zamanların en çok tercih edilen VPN servislerinden biri olan NordVPN, kullanıcılarının takip edilmediğini vaat ediyor.

Masaüstü uygulamaların yanı sıra tarayıcı ve mobil uygulamaları da bulunuyor.

NORDVPN İÇİN TIKLAYINIZ

AIRVPN

Kullanımı oldukça kolay olan AirVPN, IP adresinizi gizleyip tam koruma sağlayarak yasaklı sitelere erişmenizi sağlıyor.

AIR VPN İÇİN TIKLAYINIZ

2022 Programlı Programsız Yasaklı Sitelere Nasıl Girilir? İşte VPN Kurmadan Yasaklı Sitelere Girme Yöntemleri

VPN KURMADAN YASAKLI SİTELERE GİRME YÖNTEMLERİ

Yukarıda bahsi geçen mobil, masaüstü uygulamalar ve tarayıcı eklentileri dışında VPN kurmadan da yasaklı sitelere girme yöntemleri bulunmaktadır.

OPERA İLE YASAKLI SİTELERE GİRMEK

Bunlardan biri Opera tarayıcısını kullanmaktır. Opera tarayıcısı içerisinde otomatik olarak VPN barındırmaktadır. Tarayıcıyı indirip kurulumunu yaptıktan sonra en üst kısımda yer alan VPN butonunu aktifleştirerek yasaklı sitelere giriş yapabilirsiniz.

2022 Programlı Programsız Yasaklı Sitelere Nasıl Girilir? İşte VPN Kurmadan Yasaklı Sitelere Girme Yöntemleri

DNS AYARI DEĞİŞTİREREK YASAKLI SİTELERE GİRMEK

Windows, MAC, Linux veya mobil telefonlarınız için DNS ayarlarını değiştirerek bağlanmak da çeşitli engelleri aşabilmenizi sağlıyor.

MODEM DNS AYARLARINI DEĞİŞTİRME

Modem DNS ayarlarını değiştirmek için öncelikle modem arayüzüne erişmeniz gerekir. Modem IP adresi, kullanıcı adı ve şifre modemden modeme göre farklılık gösterir. Modem IP adresini bilmiyorsanız, Windows’ta komut satırına “ipconfig” yazarak “default gateway” bölümünden öğrenebilirsiniz. Giriş işlemini tamamladığınızı varsayarak, şu adımları takip edin:

  • Ağ, İnternet veya LAN menüsüne girin. Tam adı modemin üreticisine bağlı olarak farklılık gösterebilir.
  • DNS adresi alanını arayın. Gelişmiş alt menü altında gizlenmiş olabilir.
  • DNS ayarı bölümünde "ISP tarafından atanan DNS sunucularını kullan" işaretini kaldırın ve seçtiğiniz DNS adreslerini girin.
  • Kaydet ve Uygula’ya tıklayın ve değişikliğin etkili olması için modemi baştan başlatın.

2022 Programlı Programsız Yasaklı Sitelere Nasıl Girilir? İşte VPN Kurmadan Yasaklı Sitelere Girme Yöntemleri

İlgili Haberler
İnternet neden yavaş? Türkiye mobil internet neden yavaş?
İnternet neden yavaş? Türkiye mobil internet neden yavaş?
Türk Telekom internet ücretine zam mı geldi? 2022 Türk Telekom internet tarifeleri ne kadar, kaç TL? İşte internet tarife fiyatları
Türk Telekom internet ücretine zam mı geldi? 2022 Türk Telekom internet tarifeleri ne kadar, kaç TL? İşte internet tarife fiyatları
İnternetten garantili para kazanma yolları nelerdir? İnternetten para kazanma yolları 2021
İnternetten garantili para kazanma yolları nelerdir? İnternetten para kazanma yolları 2021
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bant Daraltması Nedir, Nasıl Yapılır? Bant Daraltması Ne Zaman Bitecek?
Bant Daraltması Nedir, Nasıl Yapılır? Bant Daraltması Ne Zaman Bitecek?
Instagram ve Twitter çöktü mü, neden girilmiyor? Instagram, Facebook, Twitter, Youtube'a neden erişilemiyor?
Instagram ve Twitter çöktü mü, neden girilmiyor? Instagram, Facebook, Twitter, Youtube'a neden erişilemiyor?
Netflix'ten kullanıcılarını meraklandıran açıklama! Daha önce hiç yapılmayan bir şey gerçekleştirilecek...
Netflix'ten kullanıcılarını meraklandıran açıklama! Daha önce hiç yapılmayan bir şey gerçekleştirilecek...
WhatApp'ın yeni özelliği yine yuva yıkacak cinsten! Kime ne yazdığınıza dikkat edin! Mesajları silseniz bile...
WhatApp'ın yeni özelliği yine yuva yıkacak cinsten! Kime ne yazdığınıza dikkat edin! Mesajları silseniz bile...
Son Haberler
On Numara sonuçları 21 Kasım 2022 Pazartesi | On Numara bilet sorgulama ekranı 21 Kasım 2022
On Numara sonuçları 21 Kasım 2022 Pazartesi | On Numara bilet sorgulama ekranı 21 Kasım 2022
TV8 Survivor All Star 121. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube
TV8 Survivor All Star 121. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube
Polis haftası mesajları 2022| Polis eşe, sevgiliye kutlama sözleri! En güzel kısa, uzun, anlamlı Polis Haftası mesajları
Polis haftası mesajları 2022| Polis eşe, sevgiliye kutlama sözleri! En güzel kısa, uzun, anlamlı Polis Haftası mesajları
Ak Partili Hamza Dağ'dan CHP'nin sessizliğine tepki! "HDP bile net bir şekilde tavrını belli etmişken CHP’nin aklının bulanık olduğunu görüyoruz"
Ak Partili Hamza Dağ'dan CHP'nin sessizliğine tepki! "HDP bile net bir şekilde tavrını belli etmişken CHP’nin aklının bulanık olduğunu görüyoruz"
Silence S04 Türkiye'ye geliyor! Fiyatı ve özellikleri belli oldu
Silence S04 Türkiye'ye geliyor! Fiyatı ve özellikleri belli oldu
Yerli otomobil TOGG'un yakıt tüketimi ortaya çıktı! Rakamlar umut verdi
Yerli otomobil TOGG'un yakıt tüketimi ortaya çıktı! Rakamlar umut verdi
Çok Okunanlar
TV8 Survivor All Star 121. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube
TV8 Survivor All Star 121. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube
Polis haftası mesajları 2022| Polis eşe, sevgiliye kutlama sözleri! En güzel kısa, uzun, anlamlı Polis Haftası mesajları
Polis haftası mesajları 2022| Polis eşe, sevgiliye kutlama sözleri! En güzel kısa, uzun, anlamlı Polis Haftası mesajları
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Sergen Deveci'nin durumu ağır deniyordu! Konuyu aydınlatan ilk açıklama Melis İşiten'in eski eşi oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'ndan geldi!
Sergen Deveci'nin durumu ağır deniyordu! Konuyu aydınlatan ilk açıklama Melis İşiten'in eski eşi oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'ndan geldi!
Elon Musk aktivistlere sitem etti!: "Twitter’ın gelirinde büyük düşüş oldu"
Elon Musk aktivistlere sitem etti!: "Twitter’ın gelirinde büyük düşüş oldu"
İnstagram hesap askıya alındı ne demek? İnstagramdan gelen bildirim ne demek?
İnstagram hesap askıya alındı ne demek? İnstagramdan gelen bildirim ne demek?
Yorumlananlar
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Kılıçdaroğlu çıkışı! "Aday olursa..."
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Kılıçdaroğlu çıkışı! "Aday olursa..."
NATO Polonya'ya düşen füze için toplandı! Stoltenberg açıklama yaptı!
NATO Polonya'ya düşen füze için toplandı! Stoltenberg açıklama yaptı!
Nedret Ersanel kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Nedret Ersanel'in biyografisi
Nedret Ersanel kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Nedret Ersanel'in biyografisi
Kocaeli ulaşım zammı, yeni ulaşım ücretleri 2022 | Kocaeli şehir içi otobüs, tramvay, vapur fiyatları ne kadar, kaç TL? Otobüs ücreti ne kadar?
Kocaeli ulaşım zammı, yeni ulaşım ücretleri 2022 | Kocaeli şehir içi otobüs, tramvay, vapur fiyatları ne kadar, kaç TL? Otobüs ücreti ne kadar?