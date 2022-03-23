Müslümanların her yıl kavuşmayı canı gönülden istediği mübarek Ramazan ayı yeniden geldi. 2022 yılındaki Ramazan ayında da Müslüman alemi sahura kalkacak, oruç tutacak ve iftar saatiyle birlikte oruçlarını açacak. Bu kapsamda Ramazan ayı heyecanına günler kala vatandaşlar da internet arama motorlarında 2022 Ramazan ayı bu sene ayın kaçında, hangi ayda? Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor Diyanet? sorularının yanıtları haberimizde...

2022 RAMAZAN AYI BU SENE AYIN KAÇINDA, HANGİ AYDA?

Ramazan ayı 2022 yılında 2 Nisan Cumartesi günü başlamaktadır. Ramazan ayı Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı Dini Günler Listesi'ne göre 1 Mayıs 2022 Pazar günü sona ermektedir.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR DİYANET?

Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak, 1 Mayıs Pazar günü sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?

Ramazan Bayramı ise 2022 yılında Mayıs ayına denk gelmektedir.

Ramazan Bayramı Arefe Günü: 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2.Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Ramazan ayı rahmet ve mağfiret ayıdır. Allah’ın lütuf ve ihsanı, rahmet ve mağfireti, feyiz ve bereketi bu ayda her tarafı kuşatır. Daha önceki peygamberlere ve ümmetlerine verilmeyen faziletler ve güzel meziyyetler Ramazan ayında bizim Peygamberimize ve biz ümmetine verilmiştir.

Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde ümmetine verilen beş şeyden bahsederek şöyle buyurmuştur:

Ümmetime ramazan da beş şey verilmiştir ki bunlar benden önceki hiç bir peygambere verilmemiştir:

1- Ramazan ayının ilk gecesi olunca Allah teâlâ ümmetime (rahmet bakışıyla) bakar.

Allah her kime (rahmet bakışıyla) bakarsa, ona ebedî olarak azap etmez.

2- Akşamladıklarında ağızlarının kokusu Allah katında misk kokusundan daha güzel olur.

3- Melekler her gün ve gece onlara istiğfar ederler, Allah’tan bağışlanmalarını dilerler.

4- Allah teâlâ cennetine emredip: "Kullarım için hazırlanıp süslen. Onların dünya meşakkatlerinden kurtulup, benim yurduma ve ihsanıma istirahat için gelmeleri yaklaştı." buyurur.

5- Gecenin sonu olunca, Allah (c.c.) hepsini bağışlar. Orada bulunanlardan biri:

"- O gece Kadir gecesi midir?" deyince:

Hayır, çalışanları görmüyor musun? Onlar çalışıp işlerini bitirince kendilerine ücretleri tam olarak ödenir." buyurdu.

RAMAZAN AYI SÖZLERİ, MESAJLARI 2022

Ah özlemim O’na ki; O beni görür ama ben O’nu göremem arzusu ile O’na yaklaştıran mübarek Ramazan Ayınız hayırlara vesile olsun.

Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, bu ay edeceğiniz tüm dualarınız kabul olsun.

Allah’ü Teâla iki cihanda cümlemizi aziz ve bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Rıdvan-ı Ekberine vasıl eylesin. Ramazan ayınız mübarek olsun.

Allah’ım bize Ramazan orucunu hakkıyla tutmayı nasip et. Âmin.

Allah’ım Receb ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır. Âmin.

Allah’ım! Kalp katılığından, gafletten, dalaletten, zilletten, miskinlikten, küfürden, fısktan, nankörlükten, riyadan, sadece Sana sığınırız. Sen bizleri koru. Güç yetiremeyeceğimiz bela, fitne ve musibetlerle bizi imtihan eyleme. Ramazan Ayınız hayırlara vesile olsun.

Allah’ım, Sen, benim Rabbimsin; Senden başka ilâh yoktur. Beni Sen yarattın; ben, Senin kulunum ve gücüm yettiğince Sana olan ahdime ve vaadime bağlıyım. İşlediğim kötülüklerin şerrinden Sana sığınırım. Üzerimdeki nimetlerini itiraf eder; günahlarımı da ikrar ederim. Beni bağışla. Zira günahları bağışlayan ancak sensin. Ramazan ayında Allah’ın affına mahzar olmanız dileğiyle…

Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, bu ay edeceğiniz tüm dualarınız kabul olsun.

Allah’u Teâla iki cihanda cümlemizi aziz ve bahtiyar eylesin… Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin… Rıdvan-ı Ekber’ine vasıl eylesin. Ramazan ayınız mübarek olsun…

Allah-ü Teâlâ’nın, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiç kimsenin hayaline bile gelmeyen nimet dolu sofrasına, ancak oruçlular oturur.

Başı rahmet, ortası merhamet, sonu ise cehennemden azad olan, mübarek Ramazan Ayının hayırlara vesile olmasını dilerim.

Başlangıçlar sonuçların tecelli yeridir. Rahmet ile başlayan Ramazan Ayının kurtuluş ile tecelli bulması temennilerimle.

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Ramazan-ı Şerifleriniz mübarek olsun.

Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca Ay var, ama bu ay başka, Ramazan ayının gelişi sizlere ve sevdiklerinize mutluluklar getirsin…

Bir kapıya bir kere gidersin, ikincisinde utanırsın ama bir kapı var ki her gün gidersin, gitmelere doyamazsın. Çünkü bilirsin seni kapısından kovmayacak bir tek “O” vardır. Her gün içini dökersin bir “O” sıkılmaz senden, bir “O” affeder seni, bir “O” yüzüne vurmaz ayıplarını. Seni senden daha iyi bilendir. Rabbim bu mübarek Ramazan ayı hatırına ayıplarımızı örtsün, günahlarımızı affetsin.

Bu güzel ayda güzel insanlara güzel duygular içinde en güzel şekilde en güzel hayırlı mesajı atmak isterim. Ramazan ayınız mübarek olsun…

Bu mübarek ayda huzur dolu, mutlu, sıcak ve sakin bir şekilde geçirmeniz dileği ile ramazan ayınız hayırlı olsun.

Bütün müminler bu ayda şükür etsinler dua etsinler 11 ayın sultanı olan Ramazan ayında iman istesinler. Hoş geldin ey şehri Ramazan.

Bütün müminler bu ayda şükür etsinler dua etsinler on bir ayın sultanı olan Ramazan ayında iman istesinler. Hoş geldin ey şehri Ramazan.

Bütün müminlerin dostça kardeşçe bereketi hem sofralarında hem de kalplerinde hissedecekleri bu ayda mutlu bir ramazan ayı geçirmeyi nasip etsin yüce yaradan.

Cenab-ı Hakk’ın kapısına ulaştırmayacak yollara sapmaktan korumaya vesile olan mübarek Ramazan Ayını tebrik ederim.

Cenab-ı Hakk’ın kapısına ulaştırmayacak yollara sapmaktan korumaya vesile olan mübarek Ramazan Ayını tebrik ederim.

Dikkatli olun! Ramazan ayındaki sevap ve günahlar katlarıyla yazılır. Ramazanda çok namaz kılınız! Çok Kur’ân-ı Kerim okuyunuz! Çünkü Ramazan ayında okunan Kur’ân-ı Kerim’in her harfi için, Cenâb-ı Hak, Cennet bahçelerinden bir bahçe ihsan eder.

Dostlukların sevgi ile beslendiği bu mübarek Ramazan Ayında gönlünün sevgi ile dolup taşmasını dilerim.

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Gönlümüze esen seher yeli gibi gelen Mübarek Ramazan Ayınız hayırlı olsun.

Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin Mevla’ya yöneldiği bu mübarek Ramazan Ayı’nın hayırlara vesile olmasını dilerim. Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan.

Ellerimiz Sema’da dualarımız Allah’a bu mübarek ramazan ayında şükür edelim Allah’ımıza, ramazan ayınız mübarek olsun.

Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin Mevla’ya yöneldiği bu mübarek Ramazan Ayı’nın hayırlara vesile olmasını dilerim. Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan…

Elleriniz açık, kalbiniz sevgi dolu olsun gözlerinizde iki damla yaş olsun sağanak sağanak yağan rahmet dergâhından bir damla da size nasip olsun. Kardeşliğin en güzeli duadır kardeşler dualarınız kardeşleriniz için olsun. Mübarek Ramazan Ayınız hayırlı uğurlu olsun.

En ışıltılı bakışların gözlerinde, en tatlı sözlerin kulaklarında, tüm mutlulukların avuçlarında ve en sonsuz sevgilerin gönlünce yaşayacağı Ramazan Ayı geçirmenizi dilerim.

Ey iman edenler! Samimi bir tövbe ile Allah’a dönün. Tahrim/8 Tövbelerin geri çevrilmediği rahmet ve mağfiret yüklü Ramazan Ayınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dilerim.

Ey Rabbimiz; bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et. Zira tövbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak Sensin… (Bakara, 128) Mübarek Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun.

Gözlerimiz ışık dolu kalbimiz iman dolu avuçlarımız dua dolu olsun, Ramazan ayımız hepimize mübarek olsun…

Gül sevginin tacıdır o yüzden her bahar gülle taçlanır, o gül ki Muhammed (sav)’ı anlatır. Muhammed (sav)’ı anlayana gül koklatılır, gül kokulu Ramazan Ayınız mübarek olsun.

EN GÜZEL, ANLAMLI, AYETLİ RAMAZAN AYI KARŞILAMA MESAJLARI 2022

Gün batar usul usul. Kararır gece. Yeniden doğar her şey. Mübarek Ramazan ayının gönlünde huzur kokulu bir gül kök salmasına vesile olması temennilerimle. Hayırlı Ramazanlar.

Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı Ramazanlar.

Hoş geldin 11 ayın sultanı güzel Ramazan bize bereketini getir. Hayırlı Ramazanlar.

Hoş geldin ey ayların en hayırlısı bize umut getirdin. Hayırlı huzurlu bir Ramazan ayı geçirmenizi dilerim.

Hoş geldin Ey Gönüllerin Sultanı Ramazan.

Ebu Bekir (r.a) buyuruyor ki: 4 şeyi 4 yere bırakın. 1-Uyumayı kabre, 2-Rahatı sırat köprüsüne, 3- Övünmeyi mizana, 4- Arzu ve istekleri cennete. Ramazan ayınız hayırlar getirsin.

İslam’ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun, günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun, Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun.

İslam ülkelerinde yanan ateşin tez zamanda sönmesi dileğimle hayırlı Ramazanlar dilerim.

İslam’ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun, günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun, Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun…

Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı bu mübarek Ramazan ayının sizlere güzellikler getirmesini dilerim.

Kim Allah Teâlâ yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar. Hayırlı Ramazanlar.

Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer. Ramazan-ı Şerifleriniz hayrola.

Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yıl orucu tutmuş olur.

Kim Ramazan orucunu tutar ve ona şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yıl orucu tutmuş olur. (Tirmizi, Savm 53, (759); Ebu Davud, Savm 58, (2432)

Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hu lara karışsın âminler, mübarek aydır gelen, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Mübarek Ramazan ayınız hayırlara vesile osun.

Mutsuzluktan kurtulduğumuz bir ay olması dileğiyle, hayırlı Ramazanlar.

Mübarek ayımızda nefsimizi oruçla keselim şeytanı dualarımızla yenelim yerimizi imanımızla belirleyelim…

Mübarek Ramazan ayı kalbine önce bulut olsun yağmak için, sonra yağmur olsun ilahi sevgiyi yeşertmek için. Hayırlı Ramazanlar.

Mübarek Ramazan Ayı kalbini O’nun yoluna koymayı ellerini daim O’nun dergâhına açmaya vesile olsun.

Mübarek Ramazan ayı; sana vücudunun sıhhat ve selameti olan “az yemeğe”. Ruhunun sıhhat ve selameti olan “günahsız olmaya”. Dininin sıhhat ve selameti olan “peygamber efendimizin güzel ahlakına sahip olmaya” vesile olsun. Hoş geldin Ayların En Birincisi Ey Şehr-İ Ramazan

Mübarek Ramazan Ayınızı kutlar, her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim.

Mübarek Ramazan-ı Şeriflerinizi kutlarım. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

Nasip tomurcuklarını avucumda açtır. Yüreğimden sevgiyi, yuvamdan huzuru eksik etme. Hayırlı Ramazanlar.

Oruç tutan müminin susması tesbih, uykusu ibadet, duası müstecap ve amelinin sevabı da çoktur. Hoş geldin ayların en birincisi ey şehr-i Ramazan.

Rabbim gönlümün tesbihine umut boncukları dizdin tane tane. Her çekişte af diliyorum ve sığınıyorum Rahmetine. Sen affedicisin affetmeyi seversin bizleri de affeyle. Ramazan ayınız hayırlı uğurlu olsun.

Rabbimizin kapısına ulaştırmayacak yollara sapmaktan kurtaran bu mübarek ayın büyün müminlerimize hayırlı olmasını temenni ederim.

Ramazan Ay’ında bütün müminlerin dualarını oruçlarını ALLAH (c.c) kabul etsin ALLAH (c.c) Bizi bütün kötülüklerden ıslah etsin…

Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur. Hoş geldin 11 ayın sultanı.

Ramazan ayı kalbine teselli ruhuna ilaç olsun duaların kabul olsun, Ramazan ayın mübarek olsun.

Ramazan ayı kalbine teselli, ruhuna ilaç, duaların kabul, Ramazan Ayın Mübarek Olsun.

Ramazan Ayı sana bir muştu, kalbine teselli, ruhunu karanlık ruhların baskısından kurtarmaya vesile olsun.

Ramazan ayı ülkeme ve tüm inananlara güzellikler ve bolca huzur getirsin. Hayırlı Ramazanlar.

Ramazan ayı; kalbini O’nun yoluna koymaya, ellerini O’nun dergâhına açmaya, ruhunu doyurmaya, kalbinin gerçek vuslatı bulmasına vesile olsun.

Ramazan ayına kavuşturan yüceler yücesine şükürler olsun. Bayramına da bizleri ulaştırsın inşallah. Hayırlı huzurlu Ramazanlar dilerim.

Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır. Hayırlı Ramazanlar.

Ramazan ayında kalpler imanla, eller gökyüzünde duayla huzurla geçmelidir. Hoş geldin ey şehri Ramazan.

Ramazan ayının başı rahmet, ortası marifet, sonu ise cehennem ateşinden kurtuluştur. Hayırlı Ramazanlar.

Ramazan ayının bereketi hanenize hoşgörüsü gönüllerinize sabrı ruhunuza dolsun, hoş geldin on bir ayın sultanı Ya Şehr-İ Ramazan.

Ramazan ayının bereketi sofralarınıza huzuru kalbinize imanı dualarınıza yansısın Ramazan ayınız mübarek olsun.

Ramazan demek bereket ve kurtuluş demektir. Sofranız bereketli sağlığınız sıhhatli olsun. İyi Ramazanlar.

Ramazan’da derdi kederi bir köşeye at huzurla imanla dolu mutlu bir ay yaşa. Hoş geldin ey şehri Ramazan.

Ramazanın ilk gecesinde cennet ve sema kapıları açılır da, Ramazan’ın son gecesine kadar kapanmaz. Ramazan ayınız mübarek olsun.

Ramazanınız hayırlı olsun, dualarınız kabul olsun.

Recep, Şaban derken geldin Ramazan hoş geldin ayların en birincisi. Cennet kokuları yayıldı şu an hoş geldin ayların en birincisi.

Ruhlarımız huzur bulsun sofralarımız anlam dolsun ramazan ayınız mübarek olsun.

Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun.

Seherde açılan eller hürmetine, rükûda bükülen beller hürmetine, kabul et yakarışlarımızı. Secdeye kapanmış başlar hürmetine, gözlerden akan yaşlar hürmetine, sevginle doldur sana yönelmiş kalplerimizi. Ve sen affedicisin affı seversin affeyle Yarabbi cümlemizi… Ramazan ayınız mübarek olsun…

Sen bizi hesap günümüzde affettiğin kullarından eyle yarabbi. Hayırlı Ramazanlar.

Sen bizi senin yolundan çıkmayan kullarından eyle yarabbi. Hayırlı Ramazanlar.

Seni kavuşturana kurban olayım bir kere daha kavuşmak nasip oldu şükürler olsun yüceler yücesine. Tüm İslam Âleminin Ramazan ayını kutlarım.

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, Ramazan ayınız mübarek olsun.

Şu mübarek Şehr-i Ramazan leyle-i kadri ihata ettiği için kendisi de ömür içinde bir leyle-i kadirdir ki muvaffak olanın ömrüne bin ömür katar. Hoş geldin on bir ayın sultanı.

Tövbe güvercini kalbe konsun af dalgalar saadet kervana gelip kapında dursun. Bütün melekler sizinle, dualarınız kabul Ramazan ayınız mübarek olsun.

Tüm Müslüman ailesinin bu mübarek ayda ettikleri duaları yüce Rabbimden kabul etmesini dilerim âmin… Bütün İslam âleminin mübarek Ramazan ayının hayırlar getirmesini dilerim.

Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve Ramazanınız mübarek olsun.

Ufak sofralarınızda bol ve bereketli iftarlar dilerim, Ramazan Ayınız mübarek olsun.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın rabbimizin yüce katına iletilmesine vesile olan bu mübarek Ramazan ayında dualarda buluşmak ümidiyle…

Yağmur gibi bereketli ve yağmur taneleri kadar tatlı bereketli ramazanlar dilerim.

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelerek bizleri bereketiyle donatan Ramazan Ayınız mübarek olsun...

Yine takvim yaprakları Ramazan’ı gösteriyor, Rabbim bu mübarek Ay hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Ahir zaman fitnelerinden, kazalardan, belalardan, sıkıntılardan, şerli kimselerin ve şeytanın tuzaklarından bizi ve sevdiklerimizi korusun. Hakkımızda hayırlı olan hacetlerimizi kabul buyursun. Selam ve dua ile hayırlı Ramazanlar.

Yüzünden gülücük, kalbinden sevgi, bedeninden sağlık, çevrende dostluk, ömründen huzur ve neşe eksik olmasın! Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun.

DİYANET DİNİ GÜNLER LİSTESİ